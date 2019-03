Una evolución que no funciona

Álvaro Cervera intenta sumarle cosas a su equipo. Cambiar el estilo, jugar de otra manera y tener más variantes para cuando los partidos se complican. Esa evolución o plan alternativo nació en el once inicial, y no salió bien ante el Lugo, Jugadores de toque como Aketxe, Álex, José Mari, con los que se supone que el equipo tendría más elaboración en el juego. Un debate que parece tener el entrenador en su interior, a pesar de que en el entorno ya parece superado, sobre todo si los resultados acompañan. LLegando al tramo decisivo de temporada, el técnico intenta hacer algo diferente aunque parece convencido de que ese no es el camino para sacarle el rendimiento esperado a su equipo.

Tras ver el rendimiento de los amarillos ante el Lugo, parece que Cervera tiene claro que ese no es el camino. "Hemos llegado hasta aquí de una manera y que hay que añadir cosas para ser mejores, pero lo que hemos hecho ha sido restar. No ha salido bien", sentenciaba. El entrenador reconocía que "no nos sale bien jugar así. Me gustan los equipos que se pasan la pelota, me encanta verlo y que mi equipo lo hiciese. Será por mí el primero, pero hay una diferencia abismal de una manera a la otra. Cuando intentas dar más libertar y variantes, me doy cuenta de que estamos muy lejos. Somos peores en defensa y en ataque".

Cervera no acabó convencido del cambio que intentó ante el Lugo, no salieron las cosas como esperaba y parece que ya ha descartado. "No tengo ninguna duda, nunca la he tenido. La duda no ha salido de mí, aunque los he puesto yo. Hoy me he dado cuenta de que la otra manera nunca será mejor de la que yo creo".

Así las cosas, lo lógico es que el entrenador vuelva a su plan inciial y que más rendimiento le ha dado, para intentar volver a entrar en los puestos de play off y afianzarse en ellos. El entrenador no quiso personificar en ninguno de los jugadores, es más resaltó que hablaba por el equipo en conjunto, pero jugadores como Aketxe que además fue sustituido al descanso quedan muy tocado. Algo similar le está sucediendo a Álex Fernández que ha perdido protagonismo en el equipo.