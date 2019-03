Sobre la continuidad de la crisis

Suenan noticias de crisis que vuelve sin haberse acabado de ir, pero no las creemos. El comercio español encadena dos trimestres en recesión. Las grandes empresas del país preparan grandes eres y despidos. El Banco de España considera “mayor de lo esperado” el frenazo económico de la Eurozona. El Gobierno de Sánchez sube el déficit previsto para este año de los 15.000 millones a más de 30.000, gastando el dinero de nuestros nietos como si no hubiera un mañana. El Brexit amenaza con destrozar Europa, y dejar a Canarias sin turistas, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, anuncia que el crecimiento previsto para 2019 se reduce a entre un uno y medio y un dos por ciento. Y aún así Canarias, una de las regiones más dependientes de toda España, sigue instalada en una suerte de fiesta inacabable.

Una fiesta de la que no participa necesariamente todo el mundo. Porque en esta región viven 200.000 parados y sus familias, la tercera parte de ellas destruidas por la pérdida de trabajo de todos sus miembros. Son gente condenada a vivir con escasas expectativas de conseguir un nuevo empleo, colgados de indemnizaciones, prestaciones o ahorros –en el mejor de los casos- o de miserables pagas de subsistencia. Es la gente que ha disparado el consumo de alimentos de marcas populares, y que cuenta los días que faltan para cobrar el subsidio de 400 euros. Constituyen la enorme masa de pobres reales, pobres que no están en riesgo de pobreza, sino en pobreza, pobres ajenos a las estadísticas de la tasa Arope, que sobreviven gracias al esfuerzo de organizaciones asistenciales y caridad pública. No son el cuarenta por ciento de la población, como nos dicen. Pero son muchísimos. Y están desesperados.

La mayoría de los políticos ya saben que el riesgo de una nueva crisis existe. Se supone que no debería ser tan duradera y devastadora como la iniciada en 2007, pero sí será dañina, porque llueve sobre mojado. Aunque nadie se atreva a decirlo. Desde Canarias apenas se declara una reducción del crecimiento, y desde el Gobierno Sánchez, se mantiene un absoluto silencio, empeñados en ganar batallas de humo en el transcurrir de los días, gastando un dinero que no tienen y jugando a construir un mundo ilusorio de soluciones por decreto.