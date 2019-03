Los Amigos de L´Avaiol de Petrer se ofrecen al CID-FalcoXtrem para buscar solución a la prueba

“El mayor inconveniente es la fecha”. Así de contundente se ha mostrado la Asociación de Amigos del Valle de L´Avaiol de Petrer tras conocerse el aplazamiento de la prueba ELCid FalconXtrem. En Hoy por Hoy Elda Vinalopó, Néstor Rico, integrante de la asociación ha afirmado que esta prueba iba a afectar a casi una treintena de aves rapaces sin incluir a los anfibios por el volumen de personas, vehículos o señalización que se iba a desplazar hasta la zona.

La Conselleria la que ha denegado esta prueba al considerar que no se adapta al Catálogo de Itinerarios para Pruebas Deportivas en el término de Petrer, un catálogo aprobado en 2016 , que gran parte del trazado transcurre por sendas que no están bien definidas, señalizadas ni homologadas, que afectan negativamente a la nidificación y cría de especies protegidas, que el horario escogido aumenta el grado de afección, que habría que reducir número de participantes y vehículos y que no justifica la autorización de propietarios de terrenos privados porque hay constancia de que algunos se oponen.

Ante esta situación, con la prueba denegada pero su no oposición a que se realice, la asociación les ha tenido la mano y convoquen una mesa de trabajo en la que se pueda buscar la mejor opción para todos.