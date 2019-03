El paso del río Vinalopó entre Sax y Elche se declara "zona sensible"

En la última reunión de la Mesa de la Confederación Hidrográfica del Júcar se evidenció el mal estado de conservación de algunos tramos del río Vinalopó, sobre todo, en relación a la contaminación de sus aguas.

En dicha Mesa Sectorial de la Confederación para diseñar el plan hidrográfico de los próximos seis años estuvo presente la presidenta del Observatorio del Río Vinalopó, Ana Campo.

Allí se dio a conocer la declaración de zona sensible del tramo del río que discurre entre Sax y Elche, por parte de la Conselleria de Medio Ambiente. Esta declaración de zona sensible busca que en los vertidos que se produzcan en esta zona no haya contaminación ni en las propias aguas ni de sus acuíferos.

La causa es que el río Vinalopó ha perdido su capacidad de autodepuración, por lo que se persigue que las aguas lleguen en un estado de más calidad.

Una circunstancia que apunta directamente a los vertidos de las depuradoras al río.

Las depuradoras deben controlar los niveles de Nitrógeno y Fósforo, según informa la presidenta del Observatorio del Río Vinalopó, Ana Campo, quien añade que debería controlarse también los niveles de Cromo y de los pesticidas.

Esta declaración debería llevar aparejada una modernización de las depuradoras, una revisión de los parámetros que garanticen la calidad del agua que vierten al río, “pero, sobre todo, que empiece a trabajarse en el Terciario”, para que se puedan emprender proyectos de recuperación de las riveras y biodiversidad, según la presidenta del Observatorio.

El pronóstico no es nada bueno, puesto que la Confederación ha mostrado un panorama del río Vinalopó“desolador”, según informa Campo, quien destaca el claro“fracaso” de la Confederación.

Es por lo que pide que de forma paralela se ponga en marcha la Mesa del Vinalopó y el Plan Director del río Vinalopó, desde la Conselleria de Medio Ambiente.