Almería y Granada firmaron tablas (0-0) y ofrecieron un digno espectáculo entre un equipo ilusionado por luchar por la promoción, el local, y otro por ascender, el visitante, pero fue demasiado táctico y con pocas acciones claras de gol.

En la segunda parte, el Granada especuló más, el Almería tuvo menos balón pero más llegada y volvió a estar cerca del gol, sensación que no tuvieron los nazaríes, que apenas inquietaron la meta defendida por René Román. Su propuesta no fue con fútbol, sino con acciones a balón parado, que no cuajaron.

Partido intenso desde el comienzo por parte de ambos equipos en la primera parte y escasez de ocasiones. El Almería presionó arriba la salida de balón y pudo encontrar ventaja en el minuto 4, con un balón robado por Corpas que acabó con centro al segundo palo para un disparo lejano de Demirovic.

El Granada, con calidad, trató de superar la línea de presión, pero sin encontrar llegadas francas al área de René Román, que en el minuto 6 cortó con su salida una acción de peligro planteada por Rodri, tras un robo en las inmediaciones del área.

Ambos equipos bajaron su rendimiento en la presión. El Almería atisbó la posibilidad de quedarse en inferioridad ante la calidad que atesora el equipo nazarí, con más dominio de balón, pero sin capacidad para romper el sistema defensivo rival.

En el minuto 32, lo intentó por segunda vez el equipo granadinista con un disparo de Montoro muy desviado. En el 38, una acción de Iván Martos acabó con un disparo de Juan Carlos Real, dentro del área, que atajó Rui Silva, en fase de más presencia arriba del equipo nazarí.

En el inicio de la segunda parte, ambos equipos bajaron su línea de presión y el Granada, que tuvo más presencia arriba en el primer cuarto de hora, empezó a perder fuelle, perdiendo el centro del campo y haciéndolo más físico con la entrada de Azeez por Montoro, cuando antes los cambios fueron casi hombre por hombre.

Se jugó poco, con el equipo nazarí esperando el fallo, que no hubo, y el Almería aplicando velocidad a su fútbol, generando casi siempre por la banda izquierda, donde aparecieron Luis Corpas e Iván Martos, pero los centros, que generaron peligro, carecieron de acierto en la ejecución final.

El Granada intentó sacar el balón de sus cercanías para, si era posible, aprovechar alguna acción a balón parado, que no llegó. El Almería lo intentó, pero sin acierto en el último pase.

- Ficha técnica:

0 - Almería: René Román; José Romera, Lucien Owona, Esteban Saveljich, Iván Martos; José Corpas, César de la Hoz, Yan Eteki, Juanjo Narváez (Luis Rioja, m.64); Juan Carlos Real y Demirovic (Álvaro Giménez, m. 57).

0 - Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, German, Martínez, Adri Castellano; Fede San Emeterio, Montoro (Ramón Azeev, m.74); Dani Ojeda, Fede Vico, Vadillo (Antonio Puertas, m.58) y Rodri (Adrián Ramos, m.66).

Árbitro: Vicandi Garrido (Comité Vasco). Amonestó a Eteki (m.38) y Lucien Owona (m.40), del Almería, y a Fede San Emeterio (m.17), Víctor Díaz (m.38), Dani Ojeda (m.80) y Antonio Puertas (m.92), del Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el estadio de los Juegos Mediterráneos ante 13.273 espectadores.