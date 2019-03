El impulso a la mediación, clave para descongestionar la Administración de Justicia

El impulso a la mediación es clave para tratar de descongestionar la Administración de Justicia evitando que conflictos de ámbito familiar, mercantil o civil lleguen a judicializarse. Lo han explicado a su paso por el programa Hoy por Hoy, Dolors Tur, la secretaria de la Cámara de Comercio -encargada de gestionar este servicio de mediación en las Pitiusas-, y tres de las mediadoras que trabajan en las Pitisuas, Rosa María de Hoyos, Luisa Ocejo y Josefa Marí.

En total son una quincena las personas que se han formado como mediadoras y que ahora ofrecen sus servicios en Ibiza y Formentera. Explican que su intervención tiene un coste inicial de 60 euros y, a partir de ahí, cada sesión de mediació se valora en 150 euros. Aunque no sea un servicio gratuito, explican que, en la mayoría de los casos, termina siendo menos costoso que un proceso judicial que, además de dilatarse en el tiempo, puede finalizar con una solución que no sea satisfactoria para ambas partes, mientras que en la mediación se busca un punto intermedio en el que las dos partes salen ganando, aunque también tengan que ceder en algunos aspectos.

Los casos más frecuentes que atienden tienen que ver con conflictos en al ámbito familiar por la custodia de los niños, repartos monetarios, separaciones y herencias, aunque también son frecuentes los conflictos laborales entre empleados y empresarios, que alcanzan una solución consensuada en un alto porcentaje de los casos.