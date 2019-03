Talas salvajes de arbolado en la ciudad

La gestión del arbolado de la ciudad por parte de los responsables municipales es penosa. Tómenese un tiempo y cuenten cuántos alcorques hay vacíos en la ciudad. Ya no sólo no se vuelve a plantar el árbol muerto, sino que se deja el precioso agujero cuadrado en la acera como recordatorio de que allí, no hace mucho, hubo un árbol.

Pero lo que ya es incomprensible es la gestión de las podas de los árboles. Tal día como hoy, en la Plaza de la Yerba se están dejando los árboles desnudos, cuando apenas tenían algunas ramas de anteriores podas salvaje. Ramas que proporcionaban una magnífica sombra.

Ahora que se acerca el calor y que las sombras son muy de agradecer, se les ocurre hacer semejante barbaridad, precisamente en un lugar muy concurrido de turistas por los bares que allí hay. Todo un acierto de cara a la promoción del turismo.

Y que no vengan con que la poda es necesaria. NO lo es. Y mucho menos ese tipo de poda.

