El técnico del Xerez DFC, Andrés García Tébar, cree que “a los puntos merecimos ganar”, no ocultó su decepción por el resultado, “porque en el cómputo global hicimos más cosas que el rival, lo que pasa es que este es un juego que se resuelve por goles y no los hemos conseguido”.

El equipo xerecista no ha sido capaz de recortar distancias con respecto a la liguilla y aprovecharse así de una jornada con pinchazos entre los destacados, por lo que ahora están obligados a ganar en Sevilla ante el Betis Deportivo, “tenemos una cierta desventaja y cada vez quedan menos partidos, si no queremos descolgarnos está claro que tenemos que intentar puntuar y si es posible ganar. Ahora, toca analizar las cosas que hemos hecho mal para intentar no cometer los mismos errores”.

García Tébar acabó enfadado con la actuación del colegiado, “se perdió tiempo desde el minuto 1 y al final no pita una falta al borde del área y aplica la ley de la ventaja. No ha estado muy bien”. El técnico xerecista está convencido de que al final se meterán en liguilla, “estoy convencido de ello, somos fiables atrás y nos hacen pocos goles. Hemos mejorado en muchas facetas del juego, la mayoría de ocasiones llegan de hacer presión tras pérdida. Hay que mejorar las transiciones y el balón parado. No queda otra que seguir trabajando”.