Juan López, "En otros municipios si se hacen cosas, en Jódar estancados 24 años"

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Jódar, Juan López, (ex-Andalucista, próximamente Ciudadanos), comparecía en rueda de prensa para repasar temas de la actualidad municipal, algunos tratados en la última sesión ordinaria de pleno municipal.

Señalaba, López, la oportunidad de cambio que suponen las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, “…Es una oportunidad única, que tenemos para poder cambiar nuestro pueblo, para no seguir igual que estamos hasta ahora. Estamos luchando para que ese cambio necesario llegue a nuestro pueblo. Para nosotros, a día de hoy, han pasado 24 años de estancamiento, estamos, exactamente, igual, 24 años después. Hemos hecho una cuenta muy sencilla, 16 años de Izquierda Unida más 8 del PSOE…”. Una situación que, en cualquier caso, hacía extensiva a los 40 años de ayuntamientos democráticos, “… No lo considero yo solo, lo consideran los vecinos y las personas que son de nuestro pueblo, y vienen de fuera. No es que no haya evolucionado nada, algo habrá evolucionado, pero no, lógicamente, la evolución necesaria y la que todos queremos. Creemos que se puede evolucionar mucho más, en pleno siglo XX…”.

En cualquier caso, a lo largo de su intervención, varias alusiones, a los que si considera avances, en municipios cercanos, con mención expresa al municipio de Bedmar, “… Vemos como pueblos vecinos progresan y luchan, y se ve ese progreso en esos pueblos. Pero nosotros seguimos, exactamente, igual, donde estábamos. Yo paseo por mi pueblo, ando, y estoy en muchas asociaciones… En otros municipios si se hacen cosas, recientemente el 1,5 % Cultural, para varios municipios, Bedmar, Úbeda, Porcuna… Ahí sí que está habiendo un progreso y se están viendo las cosas que se hacen… Nosotros siempre escuchamos lo mismo, que es una época muy difícil para gobernar, que no hay dinero… Pero vemos como en otros municipios se restauran edificios emblemáticos, como el Mercado de abastos en Bedmar y en Úbeda. Vemos como si hay movimientos en otros pueblos. Nosotros tenemos, por vecinos, al presidente de la diputación, Francisco Reyes, me consta que hay muy buena relación con él, por parte del PSOE de Jódar. ¿Por qué no le exigimos?, ¿Por qué no le decimos que para Jódar también tiene que venir dinero?, para hacer cosas para nuestro municipio. Con los años que llevamos, ya, en los que la gente se va, que no es un año o dos años, que son muchísimos años y no somos capaces de darles una solución a eso, para que la gente de nuestro pueblo no se vaya masivamente. Para que la gente de nuestro pueblo se quede en nuestro pueblo, trabajando. Y todos podamos ganar con eso. Para eso es fundamental que el ayuntamiento gestione, trabaje, busque empresas, como ha hecho Bedmar… Eso tenemos que hacerlo desde el ayuntamiento… En el caso de Navarra, para que no se vayan, he puesto el ejemplo de Bedmar, Bedmar ha buscado trabajo para sus vecinos, vienen empresas a Bedmar, ofrecer suelo, para generar y crear empleo en nuestro pueblo. Presentar esos proyectos, eso es lo que debemos de intentar hacer. Hay tenemos un ayuntamiento (Bedmar), gobernado por el PSOE, ahí sí que vemos que el ayuntamiento lucha por sus vecinos, sí que vemos un ejemplo de lucha en ese ayuntamiento, a la hora de ofrecer suelo, a la hora de hablar con empresas, para que vayan a esa localidad, y, por supuesto, en obras y mejoras de esa localidad, yo creo que no hay nada más que darse una vuelta, para ver cómo ha evolucionado…”.

Hacía un repaso a su trabajo, en la oposición municipal, considerando que ha sido el grupo que más proyectos locales, para Jódar, de la oposición, han presentado, “… Se escucha por la calle, me podéis decir, - Que no hay oposición, que ha sido una oposición ‘light’-. Hemos presentado mociones para nuestro pueblo, como la de la ambulancia, oficina de turismo, hemos apoyado lo que, en cada momento, estaba de actualidad, huelga de examinadores… Siempre vamos a defender que la oposición y el trabajo lo tenemos que hacer sentados y dialogando, sin violencia y sin dar voces, que este pueblo ya estaba cansado de eso. Y lo está demostrando, que estaba cansado de voces y de violencia. Pero que hay manera de hacer política en nuestro pueblo. Sin insultos, sin violencia, trabajando y dialogando. Así también se puede hacer oposición. Creo que la hemos hecho, y nos lo habéis demostrado los vecinos… Confiando en nosotros, haciendo, de nosotros, un referente para vosotros, cuando habéis tenido problemas, colectivos, asociaciones y vecinos en particular, habéis venido y nos los habéis dicho y nosotros lo hemos trasladado al ayuntamiento, y en la mayoría de las ocasiones, se han solucionado y se han llevado a cabo…”.

Momento de la exposición de algunos de los temas municipales / Antonio Plaza

También se refería a la situación en las contrataciones municipales y al anuncio, concreto de la portavoz de Izquierda Unida, sobre una posible denuncia ante los juzgados, aunque, a la vez López, reconocía que se estaban contratando de cualquier ideología, “… Ahora hay contrataciones durante seis meses, siendo de la ideología que sea, que está muy bien… Nosotros no vamos a denunciar, no tenemos seguridad de que eso sea así. Lo que si estamos viendo es que hay favoritismos y hay enchufismos… Las personas tienen nombres y apellidos, pero no voy a ser tan tonto de mencionarlos, porque esas personas tienen derecho a trabajar… Ahora si se hacen cosas, ahora que vienen las elecciones, se está trabajando y se están tapando agujeros, se están poniendo algunos ladrillos… Esto no es en Jódar, pasa en todos los sitios…”.

Sobre el proyecto de Residencia de Mayores, admitiendo como buena la localización en los terrenos del antiguo FP, planteaba la duda de la situación, administrativa, de los terrenos, “… Viendo las opciones, en el antiguo FP, sí que es una buena localización, no vamos a decir que no, está muy bien… Lo primero que tenemos que ver, una vez que se ha aprobado el inicio de la expropiación, es si hay una desafectación del terreno. Ahí influye mucho, y tiene que ver el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación, y el terreno tiene que estar desafectado. Eso significa que educación renuncie a utilizar esos terrenos para uso educativo. Si por parte de Sevilla, de la consejería, dijesen que no desafectan, porque no descartan volver ahí a hacer algo de educación, tendríamos un problema o, si continuase el proyecto, se incurriría en una ilegalidad…”.

Barrio de las Palmeras

Momento de la reunión de alcalde y concejales con los vecinos del Barrio de las Palmeras / Antonio Plaza

Anunciaba una reunión, convocada desde la alcaldía, con los vecinos del ‘Barrio de las Palmeras’, de la que él tenía conocimiento por ser vecino del mismo, tras una supuesta campaña de recogida de firmas, que ni tan siquiera se han llegado a presentar en el ayuntamiento. López la enmarcaba, esa reunión, en el marco de la que considera situación de problemas y descontento de algunos barrios de la ciudad, “… Uno de esos problemas, son barrios y asociaciones descontentas… Aquí tenemos la carta que se nos ha mandado, y se nos explica los proyectos que se van a llevar a cabo…”.

Esta redacción ha tenido acceso a ese escrito, firmado por el alcalde de la ciudad, en el que se convoca a los vecinos de ese barrio, además de estar presente en la citada reunión, “…Vista por esta alcaldía la problemática de tu barrio provocada, entre otras cuestiones, por los numerosos solares sin edificar y por el abandono de los mismos… Te convoco a una reunión, al objeto de informarte sobre los diferentes temas que pueden ser de tu interés:

- Cambio de las ordenanzas municipales para obligar a los propietarios a cercar los solares con fábrica de ladrillo, así como al mantenimiento y limpieza del solar.

- Próximas actuaciones a influir en las obras del PER, para la mejora de los parques y zonas infantiles.

- Sustitución de todo el alumbrado del barrio…

- Diversas actuaciones…”.

Algunas de las actuaciones se anunciaban para ponerse en marcha de forma inmediata, como la habilitación de una zona peatonal en el acceso al barrio, el cambio de alumbrado ya está en proceso, dentro de un proyecto, financiado con fondos europeos, que va a suponer el cambio de todo el alumbrado de la ciudad. También de forma inmediata se va a iniciar el proceso para el cambio de las ordenanzas municipales y, por último, se emplazaba a que sean los propios vecinos/as, las que concretes las actuaciones que se pretenden realizar en parques y zonas infantiles.