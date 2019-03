El Granollers para empezar

Tradicionalmente el ABANCA Ademar no suele tener mucha suerte en los sorteos en los que participa y la edición de este año de la Copa del Rey no va a iba a ser una excepción. Cierto es que al ser cabeza de serie el equipo entrenado por Rafa Guijosa no se encontraría con el FC Barcelona hasta una hipotética final pero el cuadro que hay por delante es complicado

En cuartos de final el ABANCA Ademar se enfrentará al BM Granollers. El equipo catalán actualmente es el quinto clasificado de la Liga Asobal con 28 puntos, uno menos que el equipo marista. En los partidos que han disputado en la Liga Asobal las dos victorias han sido para los de Rafa Guijosa. En León ganaban por 26 – 23 y en tierras catalanas por 21 – 23. En caso de pasar esta eliminatoria el rival de semifinales sería el vencedor del cuarto de final que enfrentará al Bidasoa y al Cuenca Ciudad Encantada. Por el otro lado del cuadro el FC Barcelona se enfrentará al Puente Genil y el BM Logroño al BM Guadalajara

La Copa Asobal se celebrará los días 5,6 y 7 de abril en Alicante y este año presenta una novedad ya que habrá premios económicos. El ganador se llevará 5800 euros, el subcampeón 4800, los semifinalistas 3300 euros y los cuartofinalistas 1800 euros