Suso Lázare: "Lezkano no es el único culpable, se van a tomar otras medidas"

Natxo Lezkano non será o único. O presidente celeste, Suso Lázare, confesa nos micrófonos de Radio Lugo, Cadena SER, que "el consejo de administración no se va a quedar en Natxo Lezkano. No es el único culpable, para empezar ya me he autoinculpado yo, pero se van a tomar más medidas".

Asegura Lázare que estas foron 24 horas"muy complicada, y no sabes si es la acertada. Lo sabremos al final de temporada, fue la opción que se valoró como más corerecta y dejamos otras en el tintero", reflexiona.

Polo de agora ainda non hai nomes sobre a mesa para ver quen tom o relevo que deixa o téncico vasco. Tras tres tempadas dirixindo ó conxunto breoganista, Natxo Lezkano abandona o CB Breogán. O clube agradece o seu cometido e deséxalle éxitos no seu futuro.