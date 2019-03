Los alcaldes del PP no serán diputados en la Asamblea de Madrid

Los alcaldes del PP de Madrid no serán diputados en la próxima legislatura. Esa es la opción que maneja ahora mismo la dirección del partido en Madrid, que ha acelerado la confección de sus listas de cara a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Según ha sabido la SER, los candidatos del PP que opten a gobernar algún ayuntamiento importante, no irán en las listas a la Asamblea de Madrid.

En el Partido Popular dan por hecho que será muy difícil revalidar o mejorar los 48 diputados que tienen ahora mismo en el Parlamento madrileño. En las filas populares asumen que perderán varios escaños, y eso significa, que los primeros puestos para entrar en Vallecas serán muy codiciados.

Con ese escenario, ahora mismo en la dirección del PP de Madrid se plantean dejar fuera a los alcaldes, no incluirán en su lista a la Asamblea de Madrid a los candidatos a grandes municipios. Ese criterio es el que se ha seguido por ejemplo con David Pérez, que no optará a la reelección como alcalde de Alcorcón. No dará ese paso para centrarse únicamente en su puesto como número dos de la candidata Isabel Díaz Ayuso.

La prioridad en el núcleo duro del PP de Madrid es que los puestos de diputados los ocupen personas que estén volcadas íntegramente en el trabajo en el parlamento madrileño. En su horizonte, también está anticiparse a la reforma del Estatuto de Autonomía, que prevé introducir la incompatibilidad, para que los alcaldes no puedan ser diputados.

La candidata de PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de que en las próximas elecciones autonómicas no incluirá a candidatos a alcalde porque, en su opinión, los diputados tienen que estar "al cien por cien”, y añade, “quiero que todos los diputados que estén conmigo en la Asamblea de Madrid estén al cien por cien”.