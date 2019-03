Díaz Ayuso no descarta extender la privatización sanitaria

La sombra de la fallida privatización sanitaria en Madrid ha reaparecido con el regreso a la vida política de Javier Fernández-Lasquetty, actual jefe de gabinete de Pablo Casado. La expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes fue categórica. Con ella en el Gobierno no se iba a privatizar de nuevo la sanidad, y cumplió. Pero la candidata del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso no ha llegado tan lejos en su compromiso. Durante una entrevista en la Cadena SER, Díaz Ayuso no ha descartado extender la privatización sanitaria.

¿Si Isabel Díaz Ayuso es presidenta, se compromete a no extender la privatización sanitaria en Madrid?

“No tengo pensado ahora mismo abrir más centros. Yo sí confío y creo en la colaboración público privada de manera que pueda mantener servicios públicos de calidad. Yo la colaboración público-privada no la voy a descartar si lo que quiero es que sigan bajando las listas de espera”

Isabel Díaz Ayuso ha llegado en taxi a los estudios de la SER. Sobre la polémica utilización del coche del grupo parlamentario del PP, que Isabel Díaz Ayuso ha hecho durante los actos preelectorales de su partido, la candidata del PP zanja que no ha ha habido nada irregular.

¿Seguirá utilizando ese coche?

“Estoy utilizando los medios más austeros, como siempre he hecho, y nunca me apropio de nada que me corresponde. Seguiré utilizando el coche si me aseguran que todo está correcto, no le veo inconveniente”

Isabel Díaz Ayuso reivindica el legado y la gestión de Esperanza Aguirre, incluido Francisco Granados, Ignacio González, la Púnica, el fracasado Campus de la Justicia, la privatización sanitaria, el metro ligero... ¿Qué reivindican ustedes de la época de Aguirre, que haya sido exitoso?

"Yo no reivindico la política de Aguirre. Yo soy un nuevo proyecto"

¿Ha visto usted cosas en políticas que no habría querido ver?

"Yo he visto cosas en prensa que yo no haría. No hay una ruptura con el pasado. He trabajado de la manera más integra y honesta que se. Reniego de todas las personas que no han destinado su tiempo para mejorar la vida de los madrileños. Quienes utilizan sus cargos para aprovecharse, lo rechazo".

¿Usted que es periodista, si hubiese sido directora de un medio de comunicación, habría publicado el vídeo de las cremas de Cristina Cifuentes?

"No tengo ni idea, no lo sé, no me lo he planteado"