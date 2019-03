Finaliza sin acuerdo la reunión en el TAMIB por la huelga de la EMT

La reunión celebrada este lunes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación por la huelga convocada en la Empresa Municipal de Transportes de Palma ha finalizado sin acuerdo.

La dirección de la empresa pública ha añadido que mantiene su voluntad negociadora con la representación de los trabajadores.

La huelga fue convocada después de que el consejo de administración de la EMT aprobara, la semana pasada, las bases de una bolsa de trabajo para cubrir bajas de forma eventual. El comité de empresa la calificó como la convocatoria de empleo "más precaria" que "haya existido nunca" en esta empresa pública y ha convocado paros de dos horas de duración los días 25, 27 y 29 de marzo.

El comité de empresa tildó la convocatoria de "poco transparente", denunció que fuera "sin examen" y apuntó que beneficiaba "claramente a un perfil concreto de trabajadores, discriminando al resto de candidatos".

Este lunes, el regidor de Movilidad de Palma, Joan Ferrer, ha rechazado estas afirmaciones, que considera "acusaciones que no tienen fundamento". El concejal ha asegurado que la convocatoria pretende precisamente combatir la precarización porque no quieren "que por cuestiones de bajas puntuales no previstas la ciudad se quede sin los conductores suficientes para cubrir los servicios previstos", ni que los conductores restantes "tengan que asumir tareas extraordinarias".

En este sentido, Ferrer ha explicado que la bolsa es para cubrir casos de enfermedad o permisos reconocidos de los 550 conductores con los que cuenta la EMT. Según ha informado Cort, los nuevos trabajadores tendrán las mismas condiciones laborales que el resto de miembros de la plantilla. El plazo de presentación de candidaturas a la bolsa de trabajo finaliza el 3 de abril.