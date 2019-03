José Luis Chica deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Motril y solicita baja del PP

Después de 17 años afiliado al Partido Popular, 12 de ellos como concejal y 8 en el gobierno, ha decidido dejar esta formación política. Los motivos son las discrepancias respecto al proyecto del PP de Motril. Dice no compartir ni aspectos de organización del partido ni su funcionamiento interno.

"He intentado contribuir a cambiar las cosas desde dentro. Una muestra de mi sentido crítico respecto a la situación del partido ha sido mi participación en una candidatura alternativa en el último congreso provincial, en un intento de cambiar las cosas; siendo consciente del poco agrado a esta actitud que iba a provocar en los dirigentes locales. El no seguir la línea oficialista no suele ser rentable en política", aseguraba Chica.

El concejal popular deja el partido, considerando que puede seguir trabajando por Motril, manteniendo sus ideas y principios pero sin pertenecer a una organización con la que no se siente identificado actualmente.

Ha agradecido la confianza y el apoyo de los afiliados y simpatizantes que le han permitido representar a los ciudadanos durante 12 años como concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Motril y espera, afirma, haber respondido suficientemente a las expectativas de los que apostaron por él durante todo ese tiempo.

Escucha la entrevista del concejal Jose Luis Chica en "Hoy por Hoy Motril"