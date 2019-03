Lourdes Méndez, número 1 de VOX al Congreso por la Región de Murcia

Diversas fuentes de VOX en Murcia confirman que la ex-miembro del Partido Popular regional, Lourdes Méndez, quien fuera consejera de trabajo del gobierno murciano, será la candidata de VOX al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Murcia.

Fuentes de la formación liderada por Santiago Abascal han confirmado desde Madrid este lunes la cabeza de lista por Murcia a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Méndez fue diputada del PP durante tres legislaturas, entre los años 2004 y 2016 y consejera en Murcia entre 2002 y 2004. Durante su trayectoria política destacó por su postura anti-abortista. Pidió en octubre de 2018 su baja del PP tras más de 25 años de militancia por sus discrepacias con el partido en relación, precisamente, a este asunto.Lo explicó en esta entrevista.



La ex-consejera es coordinadora de la Plataforma por las libertades y presidenta de la Asociación Familia y Dignidad humana. También participaba en la plataforma "One of us" impulsada por Jaime Mayor Oreja contra el aborto y la eutanasia.