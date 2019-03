Tengo en gran consideración a Sonia Lalanda. Si al final se confirma su candidatura a la alcaldía de Palencia por Vox entiendo que es una candidata inteligente, preparada, comprometida y luchadora. Así lo demostró en su anterior etapa política, cuando se enfrentó a la Alianza Popular del entonces todopoderoso Jesús Mañueco y provocó, junto a otros compañeros, un terremoto, la escisión de ese partido para formar Agrupación Palentina Popular.

Por eso me sorprende que Lalanda huyera de la testosterona del partido conservador de aquella época, para adentrarse ahora en el fangal de la testosterona de Vox.

La candidata en ciernes y presidenta de la gestora de esa formación en Palencia defiende con uñas y dientes, e incluso con argumentos, que su partido no es de extrema derecha. Sin embargo, los hechos son tozudos. Lo último, cuando ha comparado el servicio de rescate de migrantes con un servicio de autobús para mafias. No ayuda mucho a pensar que Vox no es un partido de extrema derecha cuando enarbola postulados sobre la violencia de género que son falsos. O cuando insiste en Andalucía en pedir datos sobre trabajadores que luchan contra esa violencia.

Tampoco ayuda escuchar “Somos novios de la muerte” cantado en el acto de Vistalegre o por jóvenes del partido en Pachá. Y si me ciño a Palencia, ayuda menos la trayectoria de algunos compañeros de Lalanda en su nueva aventura política. Algunos guardan todavía la camisa azul en el cajón de la mesilla y estuvieron a punto de sacarla cuando el golpe de estado del 23F. Demasiados fachas se arriman al ascua de Vox.

Claro que si miro al PP, compruebo cómo se asoma en ocasiones a esa extrema derecha. Asusta y mucho el palentino Pablo Casado que propone no expulsar a los inmigrantes irregulares si dan a un hijo en adopción, aunque luego matice esas palabras. Y eso que al presidente del PP le han premiado como el personaje que mejor comunica de Castilla y León. Menos mal que comunica bien. El día que lo haga mal, no sé cómo será.

Volviendo a Lalanda, concluyo afirmando que me gusta la candidata aunque, siempre desde el respeto, me provoca rechazo la opción política. “Cuando más rudo era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo su bandera, el legionario avanzó. Y al regar con su sangre la tierra ardiente, murmuró el legionario con voz ardiente: soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tal leal compañera”. ¿Suena fuerte, verdad? Pues en Vox les encanta. Es una de sus canciones de cabecera aunque también la cantó en su día el ex ministro Méndez de Vigo.

Por eso me sorprende ver a alguien como Sonia Lalanda en ese entorno. Sólo por eso. De cualquier forma, es preferible que esté ella a cualquier otro carpetovetónico, dinosaurio y renegado de experiencias políticas anteriores. Por cierto, ¿es impresión mía o me da la sensación de que el expresidente de la Diputación, Enrique Martín, coquetea con Vox? Sigo prefiriendo a Sonia Lalanda.