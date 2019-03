La Unión de Consumidores pide al Ayuntamiento de Palencia que "predique con el ejemplo" en relación a las pintadas

Tras el envío de requerimientos del Ayuntamiento de Palencia a Comunidades de Propietarios para que limpien sus fachadas de pintadas, la Unión de Consumidores (UCE) pide al consistorio que "predique con el ejemplo".

La organización asegura en un comunicado que la medida no les parece mal pero se preguntan si el Alcalde y su grupo de gobierno ha tomado medidas también para averiguar quién o quienes se dedican a realizar esas pintadas, antes de hacer cargar con los costes de su limpieza a los propietarios que han sufrido en sus inmuebles esas agresiones.

Creen desde la UCE que el alcalde debería predicar con el ejemplo y promover el adecentamiento y cuidado de la ciudad, empezando por el arreglo de todos los desperfectos que las Asociaciones de Vecinos, grupos de ciudadanos y la propia Unión de Consumidores están pidiendo se haga desde hace años y aseguran que dichas denuncias y peticiones han caído reiteradamente en saco roto.

Continúa el escrito, lamentando que el alcalde pueda "amenazar a los propietarios de esas viviendas con medidas sancionadoras en caso de no eliminar las pintadas" pero que en cambio no se pueda sancionar al equipo de gobierno por no cumplir sus obligaciones con la ciudad y sus habitantes.

Hablan además de la "vergüenza habitar una ciudad con tanto bache y socavón, con zonas verdes de todos los colores y dignas de la visita de un rebaño de ovejas, aceras que no necesitan parches y necesitan ser renovadas totalmente" y critican también lo peligroso de "caminar por determinadas aceras, túneles y calles peatonales, con miedo a ser atropellado por bicicletas y patinetes conducidos por irracionales, mientras el Sr. Alcalde no se preocupa de que se vigilen esos espacios ni promueve una normativa adecuada al respecto".

El comunicado concluye recordando que las medidas para castigar "la apatía del equipo de gobierno y del alcalde" las tendrán que aplicar los vecinos el próximo 26 de mayo a través del voto.