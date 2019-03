La pasarela de Labrit sigue enfrentando a UPN y el equipo de Asirón

El futuro de la pasarela de Labrit sigue siendo terreno abonado para la confrontación política entre el principal grupo municipal en el Ayuntamiento de Pamplona y el equipo de gobierno municipal. UPN señala que "a día de hoy no existe expediente específico para el derribo de la pasarela de Labrit" y que "el principal informe municipal al que ahora se alude para justificar la decisión tiene en realidad fecha posterior al anuncio" que hizo Abaurrea, concejal de Ciudad Habitable, "de su demolición".

En la SER, el concejal regionalista José Javier Echeverría, manifestó: "Es sorprendente que anuncien en una rueda de prensa una serie de acciones como derribar la pasarela y no exista el expediente. Eso quiere decir que van a armar a posteriori un expediente para una decisión tomada previamente. Y eso tiene que ser al revés".

Mientras , el concejal responsable de Urbanismo, Abaurrea, acusa a UPN de "tratar de tapar sus vergüenzas" contando "cosas que son radicalmente falsas". Abaurrea matiza que "el expediente llegará en el momento en el que se finalice" otro documento previo de "depuración de responsabilidades". En este momento estamos en resolver quién es el responsable de que la pasarela sea mercancía averiada y recuperar hasta el último de los 800.000 euros que nos costó". Según Abaurrea, para finales de marzo estará terminado el primer documento de las responsabilidades y "a partir de ahí abrimos el expediente de desmontaje completo al que le acompañarán los informes correspondientes. Lo que se plantea es sometido a un control riguroso de técnicos y juristas del Ayuntamiento". El edil del equipo de gobierno insistió en los "gravísimos problemas de corrosión y de cálculos de estructura. Es una pasarela que está en situacioón de riesgo". Además, Abaurrea manifestó: "Lo que si me escama es a qué obedece el interés de UPN en defender a las aseguradoras de la dirección de la pasarela, que son las que tienen que poner el dinero".

La respuesta de Echeverría (UPN), subrayó que la formación regionalista quiere que "primero, el Ayuntamiento no salga perjudicado; que un bien patrimonial en un entorno BIC (Bien de Interés Cultural) no se derribe, sino se repare y no se pierda para la ciudad semejante elemento". Echeverría calificó de ridículas las insinuaciones de Abaurrea en el sentido de que UPN tenga un supuesto interés en la defensa de las aseguradoras de la firma autora del proyecto.