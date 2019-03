"Creemos que el recurso tiene muy poco recorrido"

El Gobierno de Navarra no entiende que el Gobierno Central haya decidido recurrir ante el Constitucional la Ley Foral de Residuos, en los apartados que hacen referencia al uso de las bolsas de plástico. Eva García Balaguer, la directora de Medio Ambiente, habla en la SER de "sorpresa". Y es que según dice, las formas del ejecutivo Sánchez "no se entienden. Aquí no se han comportado adecuadamente. Estábamos en un grupo de negociación y lo lógico es que hubiera un pornunciamiento de la junta de cooperación, si es que continuaban con dudas y esto no ha sucedido".

El recurso sólamente hace referencia a 2 apartados de un artículo, de los 78 que tiene la ley navarra. El gobierno del PSOE considera que nuestra legislación es más restrictiva porque prohibe antes la utilización de las bolsas de plástico. "Porque avanzamos la eliminación de las bolsas de plástico a 2020. En nuestra ley está más claro hasta qué periodo se pueden utilizar aún las bolsas de plástico con un pago, y a partir de 2020 ya no se puede usar ninguna bolsa, sea de material reciclado o de plástico nuevo". Sólo se podrán usar las biodegradables. El gobierno central fija la fecha de prohibición de uso en 2021.

Si el Constitucional acepta el recurso a la ley, el ejecutivo navarro recurrirá porque "creemos que jurídicamente se adecúa al ordenamiento europeo y que la propia Constitución reconoce esa competencia exclusiva para la mejora de la protección del medioambiente. Por tanto, en ese marco creemos que es plenamente defendible y que tiene el recurso muy poco recorrido".

García Balaguer considera que ya "vamos tarde" con la eliminación de las bolsas de plástico y que debemos ser pioneros. "No entendemos que haya una comunidad autónoma que se compromete a avanzar en este tema y se le pongan pegas cunado países como Francia, Alemania o Países Bajos han prohibido su uso".