"Los independentistas creen que hablan en nombre de toda la población, y no es verdad

El historiador e hispanista John Elliot, catedrático emérito de la Universidad de Oxford, acaba de impartir en Salamanca la conferencia "Naciones sin Estado: Escocia y Cataluña". El acto se enmarca dentro del ciclo de la Universidad de Salamanca "Diálogos sobre Cataluña".

Elliot, que recibió en 1993 el Premio Nebrija de la USAL y un año después, el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, asegura que "la catalana es una sociedad muy dividida, al igual que la de Escocia. Los independentistas catalanes creen que hablan en nombre de toda la población, y no es verdad, porque no tienen la mayoría". También tiene claro que la principal diferencia entre Escocia y Cataluña en este terreno es el asunto del idioma: "La lengua es punto de referencia para el nacionalismo catalán, en Escocia no se habla gaélico."



Estas son algunas de las reflexiones del prestigioso hispanista, minutos antes de una conferencia que, por cierto, abarrotó el Aula Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca