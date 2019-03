Juan Domínguez deja de ser entrenador del Real Unión

Juan Domínguez ya no es entrenador del Real Unión. Lo que era un secreto a voces se confirmó a media mañana del lunes. Antes del entrenamiento post partido tras la derrota 0-4 contra el Izarra. El entrenador donostiarra ya no dirigió esa sesión, después de que el director deportivo, Eneko Romo, el mismo que había apostado por él durante el pasado verano, le comunicara la decisión del Consejo de Administración de destituirle del cargo de entrenador del primer equipo unionista. Fue Joseba Agirre, su hasta ahora segundo entrenador, el encargado de tomar el mano de las operaciones, y así será de forma interina hasta que el club encuentre al sustituto de Juan Domínguez.

El donostiarra deja el banquillo del primer equipo irundarra a pesar de la oposición de la plantilla del Real Unión, que en las horas posteriores a la dolorosa y dura derrota contra el Izarra, ya proclamaron abiertamente y sin rodeos que la solución no estaba en la destitución de Juan Domínguez. "El que sabe de fútbol ha visot que hemos jugado muy bien en este tiempo. Perder este partido es un día malo, triste y vergonzozo, pero echarle no es la solución. Al final en prensa ya hablan, la gente ya habla, pero lo que tienen que hacer es preguntar a los jugadores, al final los jugadores juegan, y no creo en ningún otro estilo de juego y mentalidad diferente a la que tenemos. Son momentos malos, pero hay que pasarlos", decía Iosu Esnaola, capitán del equipo unionista. Habrá que ver cómo gestionan en el club ahora esta situación, porque es un problema que parece necesitar de una solución mayor que simplemente cambiar de entrenador. Eneko Romo, también contrariado con la noticia porque fue él quien aposto por Juan Dominguez, trabaja ya en buscarle un sucesor de garantías.

El club ha comunicado con un escueto comunicado la decisión de destituir a Juan Domínguez. "El Consejo de Administración del Real Unión Club ha tomado la decisión de destituir al entrenador del primer equipo Juan Domínguez, a quien le ha sido comunicada la noticia esta misma mañana y no ha participado en el entrenamiento del equipo. Juan Domínguez colgó las botas como futbolista a la conclusión de la pasada temporada e inmediatamente fue designado como entrenador del primer equipo. En los 29 partidos de liga disputados con Domínguez en el banquillo el equipo ha obtenido 5 victorias y 16 empates y ha sumado 8 partidos perdidos", decía el texto enviado a los medios.

El desencadenante del cese llega con la goleada recibida contra el Izarra en el Stadium Gal. La decisión ya estaba tomada de antemano, y sobre Juan Domínguez pendía la guillotina desde antes del partido, con el ultimátum encima de la mesa en caso de no ganar esta última jornada. Encima se perdió por un resultado contundente, y cayendo al puesto de promoción de descenso a Tercera. Y encima con el agravante de gritos y pitos de parte de la afición dirigidos al palco, con lo que la situación se les hacía más insostenible. Con todo, es verdad que los números no acompañaban, pero la decisión puede ser precipitada, y habrá que ver quién asume ahora la responsabilidad. Porque quedan nueve jornadas con un calendario nada favorable. Y con un vestuario molesto con la decisión. De todas maneras, el riesgo de cese ha estado sobre la cabeza de Juan Domínguez toda la temporada. La confianza en su proyecto no ha durado mucho y no parece que haya sido al 100% todo este tiempo, porque hasta dos veces antes salvo un match ball con su futuro. Entonces, el deseado era Carlos Pouso, con el que incluso se había hablado hasta de los terminos de su acuerdo. Ahora también gusta, pero el margen para coger este grupo es menor, porque queda menos tiempo. El problema es mayúsculo.