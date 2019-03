Theo: "Estoy pensando en volver al Madrid"

Después de unos días en el ojo del huracán, se reivindicó en Anoeta con una buena asistencia a Januzaj. Todavía cabreado por el empate contra el Levante, no duda en hablar de Zidane y el Real Madrid, al que repite volverá cuando termine su cesión en la Real.

-¿Cómo está después del 1-1 contra el Levante?

Estamos fastidiados porque se nos fueron tres puntos muy importantes. Empatar no es malo porque sumas, al menos no pierdes, pero es verdad que nos cabrea no haber ganado, porque era lo que queríamos, y creo que hicimos cosas suficientes como para haber ganado.

-¿Se fueron con la sensación de que se les escaparon dos puntos?

Esa es la de sensación que tenía el vestuario, sí. Fue una pena y la verdad que es uno de esos días que te vas a casa cabreado por no ganar.

-¿Qué falló para no haber ganado? ¿Fue solo falta de acierto?

Yo creo que sí. Porque tuvimos la muchas oportunidades de gol, pero no tuvimos la suerte para haber marcado y por eso molesta. Porque creo que hicimos un buen partido.

-Llegan al parón tras cuatro jornadas seguidas sin ganar, Europa se aleja a ocho puntos, se complica la temporada...

Es verdad que no estamos en buena racha, pero creo que todavía quedan muchos partidos como para pelear por ir a Europa. La liga está muy apretada y nosotros vamos a pelear hasta el final, a dejarnos todo para intentarlo mientras se pueda.

-¿Cabrea más a un defensa que le marquen con una jugada a balón parado ensayada?

Sí, claro. Porque llevamos tres partidos seguidos encajando a balón parado. Y la verdad es que fastidia bastante, pero trabajaremos para corregirlo, porque eso es clave para pelear hasta el final por entrar en Europa.

-No fue una semana fácil para usted tras el partido contra el Sevilla, recibió muchas críticas, así que el partido y la asistencia ante el Levante debió servir para reivindicarse un poco, ¿no?

Sí. Es verdad. En lo personal estoy muy contento con el trabajo que hice. Es verdad que la semana anterior no tuvimos el mejor de nuestros partidos, el equipo en general y yo en particular tampoco estuve nada bien, y de alguna forma nos queríamos reconciliar con la afición, quería mostrar que ese de Sevilla no fui yo y no fue la Real que queremos. Sabemos que la afición está fastidiada por cómo va el año, y queríamos darle un triunfo. Hicimos todo para poder ganarlo, pero no se pudo.

-Entramos en la recta final de la temporada de su cesión en la Real sin opción de compra. ¿Sigue pensando que no estará más tiempo en San Sebastián?

Bueno, ahora estoy en la Real, y me centro en lo que pasa aquí. Pero es verdad que estoy pensando también en el año que viene volver al Madrid, aunque el tiempo que me queda en la Real quiero centrarme en hacerlo lo mejor posible y dar todo lo que pueda.

-¿No deja abierta aunque sea un poco la posibilidad de prolongar su cesión en la Real?

Nunca sabes. Pero eso se verá en junio.

-Supongo que la vuelta de Zidane, con el que estuvo en el Real Madrid, influirá en su decisión, ¿qué le parece su regreso al Bernabéu?

Todo tiene que ver. Ya se verá en junio. Pero me parece un entrenador increíble, yo cuando lo tuve el año pasado, estábamos muy a gusto todo el equipo en el Real Madrid, y yo creo que también por eso ha vuelto, para que el equipo esté contento y lo de todo hasta que termine la temporada. Es verdad que liga para el Madrid está difícil, pero estoy seguro que los jugadores van a pelear hasta el final.