El Ayuntamiento pone "limites" a los patinetes eléctricos

La velocidad es lo que más preocupa a los responsables municipales. La falta de normativa ha provocado que los usuarios de bicis y patinetes se hayan mantenido en un limbo peligros. Primer avance de la futura regulación de vehículos de movilidad, que prepara el ayuntamiento de Sevilla. Se va a centrar, sobre todo en regular y legislar los patinetes eléctricos .Estos tendrán que ir en los carriles bici, con una velocidad limitada a 15 kilómetros en carril bici y además, en los carriles compartidos ni las bicis ni los patinetes podrán superar superar los 10 kilómetros en los carriles compartidos, como es el de la Avenida de la Constitución.

Los patinetes sin sillín solo podrán circular a 15 kilómetros por hora, no podrán ir por las zonas peatonales, solo por el carril bici. Para los vehículos que tienen sillín tendrán que circular por la calzada, como una moto. También tendrá que llevar casco, matricula, permiso de conducir y hasta seguro. Además no se podrá aparcar en zonas no establecidas. Estará muy centrado en la velocidad. Los Menores de 15 años no podrán circular con estos vehículos eléctricos sin acompañamiento de adultos.