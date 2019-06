Monchi: "No vengo a salvar un club que es admirado en toda Europa"

Máxima expectación en la vuelta de Monchi al Sánchez Pizjuán. El regreso del director deportivo ha disparado la ilusión entre los sevillistas que ven en él la mejor garantía para regreso a las altas cotas del fútbol europeo. No obstante, Monchi ha incidido en que su regreso al Sevilla no está marcada porque el club esté en problemas. "No vengo porque el Sevilla tenga un problema, es un club admirado en toda Europa. No soy ningún salvador de nada porque nada hay que salvar. Vengo a contribuir para que el Sevilla se pueda codear con la élite, donde se pelean por las cosas importantes". Cuestionado sobre una segunda parte en el club que no fuera tan brillante como la primera ha señalado que " un buen amigo como Victor Orta me ha comentado que el Padrino II es mejor que la primera. Eso intentaremos"

Monchi ha explicado que lo que le ha convencido para volver ha sido el proyecto que le ha presentado el presidente. "No vengo al Sevilla porque sea sevillista, que lo soy, lo hago porque entre todas las ofertas que pudiera tener la del Sevilla, profesionalmente, es la más atractiva, independientemente de que las otras pudieran sonar muy rimbombantes" ha señalado el gaditano que contaba con una oferta del Arsenal que ha terminado rechazando.

En los aspectos de futuro que tiene por delante, el director deportivo ha evitado pronunciarse. "Me conocéis y antes de opinar sobre las renovaciones de Ben Yedder, Sarabia o Banega tengo que saber cosas que aún no he hablado" y sobre el inquilino del banquillo para la próxima temporada ha señalado que "el entrenador es Joaquín Caparrós y para nada se puede descartar como entrenador del año que viene. He hablado con Joaquín dos veces estos días, y tengo que sentarme con él para saber también su idea de futuro, pero sería absurdo descartar a Joaquín como entrenador del año que viene".

Entre otras muchas cosas ha respondido sobre el derbi del 13 de abril y los malos resultados del Sevilla contra el eterno rival desde que se marchó a Roma. "No puedo aportar mucho desde el campo pero ojalá tengamos los resultados de mi primera etapa aquí"