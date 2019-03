Spiriman entrega 2500 euros del Ayuntamiento de Frailes en la sede del PP de Granada

El médico granadino Jesús Candel, al frente de la Plataforma Justicia por la Sanidad, quiere devolver al ayuntamiento de Frailes los 2.500 euros que los vecinos le donaron para la Fundación Spiribol, que ayuda a niños con dificultades especiales. Un dinero que recibió cuando acudió a la localidad a pregonar la Fiesta del Vino, en abril de pasado años.

Dicha cantidad, fue depositada el pasado viernes en la sede del PP de Granada, después de que el PSOE de Alcalá la Real, haya utilizado en redes sociales, la fotografía en la que se entregaba el cheque. Un gesto, que según ha dicho el propio Candel este pasado fin de semana, está cargado de maldad y oportunismo, por lo que procedió a la devolución de dicha cantidad, que no pagó el ayuntamiento, sino la población de manera altruista.

El alcalde de Frailes, José Manuel Garrido, ha mostrado su sorpresa por este hecho, afirmando que ese dinero es para la fundación.

“Ese dinero se donó en su momento a la Fundación Spiribol para que hiciera lo que fuese oportuno con él. La sorpresa nuestra fue cuando vimos que lo que se ha querido poner en entredicho ha sido nuestro nombre. Como alcalde, lo que más me duele es que ha sido el nombre de Frailes el que se ha visto manchado con esta publicación que ha hecho el Partido Socialista de Alcalá la Real. He intentado hablar con el secretario general, Carlos Hinojosa, pero no me ha contestado. Creo que esto es una guerra sucia, porque nunca he tenido un mal comportamiento con el PSOE de Alcalá la Real”.

Achaca este hecho a la que definía como una guerra política orquestada por el PSOE de Alcalá la Real.