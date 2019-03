L'Emperador, banda valenciana revelación

L'Emperador publica ‘La gran aventura’. El disco aborda cuestiones relacionadas con el universo emocional de las personas y la capacidad de adaptación a los retos de la vida. El segundo LP de la banda ha sido producido por Carlos Hernández Nombela y cuenta con la colaboración de Jorge Martí (La Habitación Roja).

Se trata del segundo larga duración del cuarteto formado por Antonio Requena (guitarra y voz), Carles Arnau (bajo), Rafael Vicente (guitarra) y Víctor Vila (batería) tras Manual d'instruccions per escalar una muntanya (Mésdemil, 2016). Con ellos hemos hablado en Radio Valencia.



El repertorio de La gran aventura está formado por 10 composiciones de inspiración indie-rock. Las canciones hablan sobre cómo afrontar los retos y cambios que se plantean en el recorrido vital de todos los individuos, como la pérdida de un ser querido, el perdón, las indecisiones o las relaciones sentimentales.



La gran aventura es un disco cargado de potentes y enérgicos cortes como ‘L’Eco i les flors’, ‘La Guerra dels 100 anys’ o ‘Varsòvia’. También encontramos temas de pop más ligero y cristalino como ‘De vegades’, ‘Atles’ o ‘Com ser eterns (o com no separar-me de tu)’ y canciones más introspectivas como ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’. Entre las composiciones del álbum también destaca la magnificente ‘Cel del sud’, que ha contado con la colaboración de Jorge Martí (vocalista de La Habitación Roja).



Una cuidada producción y diseño

El disco ha sido producido por Carlos Hernández Nombela, un músico e ingeniero que revolucionó el sonido del pop-rock en la década de los 90 con un estilo de grabación y mezclas que dejó su huella en discos de bandas de la talla de Los Planetas, Viva Suecia o Triángulo de Amor Bizarro. Hernández y L’Emperador han trabajado conjuntamente en las estructuras de las composiciones y han construido las intensas atmósferas guitarrísticas que recorren el repertorio. Además, ha tocado la guitarra en una de las canciones, ‘Vells temps’, y se ha encargado de las mezclas y la masterización en los estudios El Castillo Alemán de Madrid. Por otra parte, la grabación tuvo lugar el pasado mes de junio en los Elefante Estudio de la ciudad de València con Alberto Díaz (Polock, Wild Ripple, Yo Diablo) en los controles.



El diseño de La gran aventura es obra del ilustrador granadino residente en València Juan Alcalá. La portada, donde se puede ver un globo terráqueo en blanco, remite a la idea de libertad, a un mundo donde cada uno puede conformar su historia. Así, el artista conecta con el título del álbum, que rememora los conocidos libros Escoge tu propia aventura, donde el lector podía seguir su propio camino, al mismo tiempo que podía deshacerlo y crear uno nuevo.



Antes de la publicación del disco, L’Emperador hizo público el videoclip de la canción ‘L'eco i les flors’. La pieza fue producida por Nanuk Audiovisual Studio y Miguel Ángel Calvo “Mike Gramola”, con la dirección de Alain Dupláa y la participación de Víctor García. El clip se puede ver aquí. Además, el miércoles 23 de enero, el programa Disco grande de Radio 3, dirigido por Julio Ruiz, estrenó el tema ‘Cel del sud’.

El álbum está disponible en plataformas digitales como Spotify, iTunes o Deezer, entre otras.



Presentación en el Loco Club el 23 de marzo

La presentación oficial de La gran aventura tendrá lugar el sábado, 23 de marzo, en el Loco Club de València (Calle Erudito Orellana, 12). La velada también contará con la participación del alcoyano Joe Pask y DJ in a Coma. Las entradas se pueden adquirir por 8 euros (más gastos de distribución) en Movingtickets.



Biografía de L’Emperador

L'Emperador surgió en Canals (La Costera) en 2016. En pocas semanas, las primeras composiciones tomaron cuerpo y dieron pie a la grabación de su EP de debut de cuatro canciones, Vuit vuitmils (Mésdemil, 2016), bajo las órdenes de Carlos Ortigosa (Coleccionistas, Johnny B. Zero, Modelo de Respuesta Polar).



Animados por la buena acogida que tuvieron piezas como ‘El nostre primer rècord del món’ o ‘La dona rellamp’, la formación siguió trabajando en nuevos temas. De esta manera, decidieron ponerse a las órdenes de Paco Loco (Australian Blonde, Enrique Bunbury, Nacho Vegas) para grabar otras cinco composiciones recogidas en el EP Alpinistes (Mésdemil, 2016). Posteriormente, las nueve canciones fueron compiladas en el primer larga duración de L'Emperador, Manual d'instruccions per escalar una muntanya (Mésdemil, 2016).



A lo largo de su trayectoria, el cuarteto ha sido finalista del certamen Vinilo València 8.0 (2017) y semifinalista de Sona la Dipu (2017), Proyecto Demo de Radio 3 (2017) y del primer concurso La Gramola de Keith (2016). Asimismo, se clasificaron para las finales del Sona 9 (2017) y del Sol a Sol de Cocentaina (2017) y se adjudicaron el Música a l'Escenari de Altea (2017). Por último, L'Emperador ha tenido la oportunidad de tocar en diversas salas valencianas y en grandes citas como la feria Trovam - Pro Weekend de Castelló (2017), el Festival de les Arts de València (2018), la Fira B! de Palma (2017), el Granada Sound (2018) y el festival Interestelar de Sevilla (2018).