Configuradas las mesas de la negociación colectiva para 2019

El calendario de la negociación colectiva de 2019 ha quedado ya configurado, y, de hecho, ya se han constituido las mesas de negociación de 3 convenios: los de transporte de mercancías, cines y Comercio Alimentación. En estas mesas se negociará el incremento salarial de un 3% reclamado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Ante las reclamaciones sindicales, el secretario general de la CEOE de Zamora, Ángel Hernández, señala que la patronal no lleva una propuesta predeterminada, sino que se adaptará a la tabla reivindicativa de los sindicatos. No obstante, de entrada, deja claro que una subida del 3% reclamada, sería inasumible.

Hernández señala, no obstante, que no ponen topes para la subida salarial porque no todos los sectores están en las mismas condiciones y circunstancias. Tras la constitución de la mesa de negociación en los convenios de transporte de mercancías, cines y comercio alimentación, está pendiente de hacerlo en Actividades Agropecuarias y Tintorerías.