Macías presenta su proyecto "Por Zamora"

Angel Macías presenta por fin su proyecto político y a sus compañeros de viaje en esa iniciativa “Por Zamora” con la que regresa tras 13 años alejado de la política y 3 años después de abandonar el PP. Un proyecto del que dice que es representativo de la sociedad civil y con el que, el que fuera teniente Alcalde con Antonio Vázquez, dice que aspira a gobernar y a modernizar Zamora.

Las caras, conocidas de la política algunas, como el ex concejal de economía del PP en Zamora Angel Luis Crespo o la alcaldesa de Roales Berna Miguel, de Adeiza, que se pasa al nuevo partido junto a su teniente alcalde Alberto González. Un partido al que se suma también el ex locutor Luis Felipe Delgado y del que su cabeza más visible, Angel Macías ha presentado este lunes un esbozo de programa, sustentado en la captación de inversiones, la transformación urbana y una reestructuración administrativa en el ayto de Zamora para ganar eficacia. Un partido que nace aspirando a gobernar

Macías no precisó quienes de los presentes ayer le acompañarán en su lista, ni si él encabezará la candidatura en Zamora. Tampoco en cuántos municipios podrá presentar candidatura este nuevo partido, Por Zamora, del que dijo que no va contra nadie “porque no tiene ideología” (en referencia a las suspicacias que ha despertado en el PP) En el acto de presentación, algunos apoyos significativos, como el de la exdiputada Popular Marisa Fernandez, o el presidente de la Federación de Vecinos Artemio Pérez, que hizo un encendido elogio del líder del partido.