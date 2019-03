Empleo en el hogar y peones agrícolas, los trabajos precarios de los inmigrantes

Un total de 140.000 personas que viven en Aragón son extranjeras. La agricultura y el empleo en el hogar son los dos trabajos en los que son mayoría y donde sufren pésimas condiciones laborales, agravadas si su situación es irregular.

El sindicato UGT lo ha denunciado este lunes y llama a participar en la manifestación del próximo 21 de marzo enZaragoza. El 12 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros y, cuando llegan a trabajar, se centran en sectores como el empleo en el hogar, donde Rumanía es la nacionalidad más importante, con un incremento exponencial de mujeres nicaragüenses y hondureñas.

Vienen como turistas, y ahí empieza su primer calvario por su posterior situación de irregularidad, con "amenazas si no trabajan bien o si no aceptan las condiciones laborales". Si no aceptan, "no se les hará la autorización de trabajo y residencia, que la legislación de extranjería en España obliga a demostrar que llevas tres años de manera irregular como normal general para poder acceder a una autorización, y se ven encadenadas durante 3 años aceptando cualquier tipo de condición", explica Antonio Ranera, de UGT.

De hecho, 4 de cada 10 autorizaciones de trabajo y residencia pertencen a este sector, donde los salarios son un 40 por ciento menos que la media en España y, por ejemplo, la pensión es menor también en esa proporción. Incluso logrando la nacionalidad, hay condicionantes porque "no por ser de nacionalidad española va a cambiar su color de piel, su nombre y su origen". Son dificultades para consolidarse en las empresas y promocionar, indica Antonio Ranera.

En agricultura, donde el 25 % son mujeres y 8 de cada 10 afiliados del sector son extranjeros, a ellas las contratan menos y por menos tiempo. Y siguen males endémicos como bajos salarios, declaración irreal de las horas trabajadas por los empresarios y la temporalidad lógica de las campañas.

El 21 de marzo, manifestación a las siete de la tarde en Zaragoza, por el Día Internacional contra el Racismo.