Ástrid Pérez sobre Maite Corujo: "La lealtad, la confianza y la disciplina son muy importantes"

"¿Considera una pérdida que Maite Corujo, actual Consejera de Bienestar Social del PP en el Cabildo, haya decidido no volver a presentarse por el PP?", a esta pregunta Ástrid Pérez responde: "Pues claro que sí, pero bueno, la vida de los partidos políticos no es fácil. Igual que hay libertad para entrar hay libertad para salir, pero claro que es una pena. A nadie se le puede obligar estar donde no quiere estar". La actual Consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote reconoció en la SER que había decidido no repetir en las listas del PP y al mismo tiempo, afirmó que tenía ofertas de otros partidos para continuar en política.

Sobre este asunto, la Presidenta del PP añade: "La lealtad es muy importante, la disciplina es muy importante, la confianza es muy importante, son muchos ingredientes que se conforman para que una persona sea designada en los cinco primeros puestos en cada lista. Y esto no es fácil y entiendo que haya personas que no quieran continuar. Una pena, pero es así", concluye Pérez.

"En algunas administraciones, la disgregación del voto de la derecha puede ocurrir con toda probabilidad que beneficie a la izquierda y eso sí que nos preocupa mucho", ha dicho Ástrid Pérez en Hoy por Hoy Lanzarote. No así en el Senado, donde Ástrid tiene claro que "solo el PP o el PSOE tienen posibilidades de ganar", por lo tanto, pide a la gente que "no tire el voto a la basura". "Todos los que no queremos un senador de Pedro Sánchez no tenemos más remedio que votar al Partido Popular", ha dicho. Sobre la posible candidatura de Joel Delgado ha dicho que no correponde a la dirección insular del partido tomar esa decisión.

En una reciente entrevista en SER Las Palmas, Asier Antona reconoció que manejan una encuesta en la que Vox entraría con tres diputados al Parlamento. Sin embargo, Pérez no se muestra preocupada por esta posibilidad en la capital de Lanzarote: "primero habría que ver si Vox presenta candidatura en Arrecife, yo no conozco el candidato de Vox, no puedo saber si voy a pactar con alguien que ni siquiera se si se va a presentar", ha dicho sobre la posibilidad de un pacto con la ultraderecha en la capital, en caso de presentarse y obtener algún concejal.

Lo que si tiene claro la Presidenta del PP lanzaroteño es que nunca harán alcaldesa a Eva de Anta. Sin embargo, no ha descartado la posibilidad de gobernar con el PSOE a nivel regional ni tampoco en el Cabildo. Tampoco ha descartado claramente Ástrid Pérez la posibilidad de gobernar con el PSOE en la capital, tan solo afirma con rotundidad que no harán alcaldesa a Eva de Anta bajo ningún concepto: "Eva de Anta con los votos del Partido Popular nunca, nunca, nunca volverá a ser alcaldesa", ha insistido.

Ástrid Pérez califica la lista al Cabildo encabezada por Jacobo Medina: "una pedazo de lista" y describe al candidato como una persona: "trabajadora, honesta y honrada".

"Jacobo y el PP de Lanzarote han sabido conjugar gente con experiencia política, gente que ha demostrado que son buenos gestores y eso es lo que interesa a Lanzarote, gente que venga a trabajar", ha dicho. La Presidenta del PP también ha valorado la juventud de algunos miembros de la lista: "entre la experiencia y la juventud hemos hecho un gran equipo y quiero felicitar a Jacobo, lo van a hacer muy bien, estamos muy orgullosos".