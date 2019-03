El análisis | La crisis abierta en Ciudadanos alrededor de Benjamín Perdomo

Benjamín Perdomo no será el candidato de Ciudadanos al Cabildo de Lanzarote. La polémica decisión se ha justificado por el hecho de que en 2015, Perdomo apoyó la Triple Paridad. Sin embargo, la decisión ha provocado un revuelo en el partido y algunas personas no entienden el motivo por el cual se ha tomado. Desde el partido aseguran que "todavía no hay candidaturas" y aseguran que lo importante "es el proyecto, no las personas". Lo llevamos al análisis hoy con Iñigo Inchausti (Cs), Rafael Juan (CC) y María Jesús Tovar (PP).

