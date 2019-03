David García: "Ha sido un palo importante"

El veterano defensor grancanario David García entiende que cuando el partido estaba empatado a uno “tuvimos una ocasión muy clara de Rafa Mir de cabeza que podría haber sido el 2-1, pero su potero realizó una gran parada”, aunque posteriormente “en una jugada a balón parado nos marcaron el 1-2”, lamentó.

Se sinceró a la hora de reconocer que “ellos estuvieron mejor que nosotros con la pelota” a pesar de “haber puesto mucha intensidad y ganas para intentar seguir con los buenos resultados y pudiera ser el principio de una racha muy buena”, algo que finalmente no ocurrió por la victoria del Mallorca (1-2)

“La verdad es que ha sido un palo importante ya que no nos lo esperábamos”, lamentó el central de Maspalomas. “No entraba en nuestros planes perder después de haber ganado el otro día en Riazor, donde hicimos las cosas bien y pudimos dejar la portería a cero, pero en esta ocasión no hemos estado bien y aunque queda mucho, se nos escapa una oportunidad de oro. Tenemos que pensar ya en el Granada y en intentar sacar los tres puntos allí. Hay que seguir porque sabíamos que esto no iba a ser fácil. Debemos continuar confiando hasta el final”, subrayó.