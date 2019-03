La falta de acuerdo a nivel local retrasa la ratificación de las listas del PSOE en Tres Cantos

Tres Cantos es uno de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid en los que la Ejecutiva Federal no ha ratificado la lista para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. El problema no es que el PSOE a nivel estatal rechace la candidatura, el problema es que no ha llegado ninguna propuesta porque hay un conflicto entre la candidata, Lydia Martínez y la Ejecutiva Local.

Tanto Martínez como el secretario general, Rubén Moris han confirmado a SER Madrid Norte que, coincidiendo en los nombres, hay discrepancia en su orden en la lista. Moris insiste en que “no se trata de un enfrentamiento serio ni un conflicto grave” mientras que Martínez señala que, en su propuesta, “los primeros puestos recogen todas las sensibilidades” hechas públicas en el proceso de primarias.

Este martes 19 de marzo, se producirá una reunión entre ambas partes con mediación de la ejecutiva regional. Deben alcanzar un acuerdo para que la lista tricantina sea ratificada junto con la de Madrid capital y la de las elecciones autonómicas. La fecha límite es el martes de la próxima semana.