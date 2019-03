Archivada la causa contra el Superintendente de la Policía Local de Málaga investigado por prevaricación.

Denuncia directa en el juzgado de un agente de la policía local que acusaba al responsable del cuerpo de adoptar represalias contra él tras negarse a trabajar como refuerzo en la Feria de Málaga de 2018.

Esta mañana el superintendente declaraba en el juzgado durante 15 minutos. También lo hacía el denunciante. No ha hecho falta más para el juzgado.

No ve delito en la actuación del responsable de la Policía Local de Málaga. Da carpetazo al asunto. Considera lógica la organización interna de la policía local en eventos especiales y reprocha al denunciante que no justificara su ausencia el día que fue citado y el que no recurriera ni esa decisión ni la posterior sanción.

Por lo tanto cerrojazo a este asunto que apenas ha llegado a estar vivo en los tribunales.