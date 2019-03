El Río Duero Soria cae en Teruel en una jornada reivindicativa

Soria y Teruel son las provincias con menor densidad demográfica de España, tanto que algunas zonas son declaradas como “desierto demográfico” y la provincia de Soria considerada la “zona cero de la despoblación”. Sus equipos de voleibol militan en la Superliga masculina de voleibol y en el partido que les ha enfrentado este domingo 17 de marzo, respaldaron la lucha contra la despoblación que abanderan las plataformas Soria ¡YA! y Teruel Existe en sus respectivas provincias. El pabellón Los Planos de Teruel acogió el partido de liga que ha servido para que Club Voleibol Teruel y C.D.V. Río Duero Soria mostraran su apoyo a los citados colectivos ciudadanos y a la gran manifestación que han convocado para el próximo día 31 en Madrid bajo el lema 'La Revuelta de la España Vaciada'.

DERROTA CELESTE ANTE EL lÍDER El Río Duero Soria no pudo dar la sorpresa ante el líder CV Teruel en Los Planos, en un choque en el que los aragoneses mostraron su superioridad, tal y como estaba previsto, venciendo 3-1. A pesar de ello, el conjunto soriano vendió cara su piel y plantó batalla en los cuatro sets disputados. El primero fue el más contundente para los locales, con un parcial de 25-13. El segundo tuvo color celeste, forzando hasta el 25-27 para igualar la contienda. Reaccionó Teruel para imponerse 25-17 en el tercero y, finalmente 25-21 en el cuarto set. La derrota del Río Duero Soria no resulta tan traumática toda vez que sus rivales en la lucha por la permanencia, Manacor, Melilla y Barça perdieron también sus encuentros y sólo los catalanes sumaron un punto (3al caer -2 en ante Vecindario). Con ello, y a dos partidos del final, la clasificación apenas varía, con una finalísima para los celestes el próximo sábado (18.00 en Los Pajaritos) ante Melilla, con una ventaja de 3 puntos para los sorianos, con lo que ganar, ya sea sumando 3 ó 2 puntos, garantiza la salvación del Río Duero Soria.

Este respaldo del C. D. V. Río Duero Soria y C. V. Teruel ha quedado de manifiesto desde el minuto uno del encuentro. Durante la presentación de los equipos, los capitanes de ambos clubes han portado carteles con los logos de Soria ¡YA! y Teruel Existe y representantes de la plataforma anfitriona han leído un texto alusivo a la situación del deporte en las zonas despobladas y la necesidad de que se revierta la injusta situación que viven ambas provincias. La jornada se desarrolló en un ambiente con carácter festivo y reivindicativo, donde lo de menos era el resultado del partido que enfrentaba a dos equipos históricos del voleibol nacional. En las gradas la animación no ha cesado y tanto la afición soriana como la turolense han mostrado su hartazgo con su situación mostrando carteles con consignas como 'Sin inversión... despoblación', 'Ser pocos no resta derechos' y 'Yo apoyo la Revuelta de la España Vaciada'.

Al término del partido, el entrenador de CV Teruel, Juan José Susín, manifestaba: “Creo que hoy era importante además de lo de deportivo, lo extradeportivo creo que en este caso los dos clubes se han unido con plataformas ciudadanas que reivindican una situación injusta para las dos provincias y que las administraciones deben ver y creo que utilizar a los agentes sociales como los clubes deportivos para este tipo de reivindicaciones, utilizar este altavoz, bienvenido sea”

El entrenador del CDV Río Duero Soria, Manuel Sevillano, afirmaba en la misma línea que “el acto de reivindicación y el llamamiento de que vaya todo el mundo el 31 de marzo a Madrid, es otro de los puntos importantes del día de hoy. Me alegro de que dos provincias como estas se hayan unido y muchas más plataformas, como están haciendo, se junten en lo que es un drama a nivel de deporte y un drama social”

Queda por tanto claro que hoy lo importante era denunciar esta realidad, animar a toda la ciudadanía a acudir el próximo 31 de marzo a las 12 h. a la Plaza de Colón para unirse a “La Revuelta de la España Vaciada” y gritar bien alto que queremos que “nuestros territorios sean provincias vivas”.