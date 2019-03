Más de 1.500 sorianos han comprado su billete de autobús para acudir a la Revuelta de la España Vaciada

Menos de 15 días quedan para la cita de la Revuelta de la España Vaciada en Madrid del 31 de marzo y la plataforma Soria Ya! trabaja con celeridad para cerrar todos los flecos pendientes, con el objetivo de que todos los vecinos que quieran ir a manifestarse, puedan hacerlo de la forma más asequible posible.

La plataforma ha alquilado 30 autobuses, todos los de Soria disponibles, y otros tantos de fuera. Han vendido casi todos los billetes, a 5 euros el viaje de ida y vuelta, por lo que en torno a 1.500 personas han confirmado su viaje en autobús. El colectivo busca patrocinadores para pagar estos autobuses, algunos ayuntamientos, empresas, asociaciones y colectivos ya han confirmado; otros como el ayuntamiento de Soria y la Diputación todavía no lo han hecho. Fernando Arévalo es uno de los portavoces y agradece el apoyo de la Cámara de Comercio, Foes, Asaja y UPA, colegio de Veterinarios, peñas Sanjuaneras, ayuntamientos de Navaleno, Golmayo, San Leonardo y Quintana Redonda; también Copiso, Cesif, las asociaciones de vecinos de Soria y pedanías, el Club de Atletismo Puente del Canto, y algunas empresas de fuera de Soria que también han querido manifestar su solidaridad con la causa.

Esperan convertir Madrid en una marea blanca, por lo que animan a los manifestantes a vestir de blanco, a ser posible con las camisetas de Soria Ya! Finalmente también buscan voluntarios que ayuden el día 31 en la logística y organización, tanto en la salida como en la llegada y recogida en los autobuses.

Quien no quiera o no pueda acudir a la manifestación en autobús, pero desee colaborar económicamente con la plataforma, puede comprar un billete cero en FOES, Cámara de comercio o la mesa informativa de los jueves y sábados junto a la plaza de Herradores.. También cuesta 5 euros y no lleva reserva de asiento.