El Numancia vuelve a hacer méritos pero empata ante el Málaga

El Numancia volvió a merecer ganar, pero tuvo que volver a conformarse con un empate ante el Málaga en un encuentro en el que, como hace una semana ante el Tenerife, propuso más y llegó más y mejor que su rival. Pero si en las Canarias se topó con el portero chicharrero, en Los Pajaritos se topó con los palos, hasta tres, aunque en el segundo el rechace lo hizo bueno Diamanka con el 1-0. En el arranque de la segunda parte llegó la igualada malagueña en un buen rato de los andaluces. Los sorianos siguieron apretando e intentándolo, pero la fortuna le sigue siendo esquiva en los metros finales.

ficha técnica Numancia: Juan Carlos; Unai Medina (Nacho, m. 13), Atienza, Carlos Gutiérrez, Ganea (LuisValcarce, m. 46); Escassi, Kako Sanz (Higinio, m. 66), Diamanka; Yeboah, David Rodríguez y Fran Villalba. Málaga: Munir; Iván, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Renato, N’Diaye, Bare (Blanco Leschuk, m. 46) Mula (Iván Alejo, m. 46); Adrián y Seleznov (Hugo, m. 70). Goles: 1-0, m. 39: Diamanka; 1-1, m. 60: Renato. Árbitro: Sagués Oscoz (Comité Vasco). Amonestó a Nacho, Escassi e Higinio (Numancia) y a Iván Rodríguez, Iván Alejo, N’Diaye y Pau Torres (Málaga). Incidencias: 2.547 espectadores en Los Pajaritos.

Después de un rato de tanteo entre ambos equipos en el centro del campo, con un par de internadas del Málaga por la derecha, bien cubiertas por la zaga local, llegaron dos ocasiones del Numancia. Un disparo de Escassi que repelió un defensa a córner, y un derechazo, tras el saque de esquina, de Unai Medina, desde la frontal, que se estrelló en el poste izquierdo de Munir. En esa jugada el lateral rojillo se lesionó y tuvo que ser sustituido por Nacho. A raíz de esas ocasiones, el Nunmancia empezó a tener la posesión, pero con los andaluces, bien replegados, acertaban cerrando los huecos a los centrocampistas locales. Nacho lo intentó desde lejos con un disparo demasiado cruzado y N’Diaye respondió llegando con fuerza, pero los defensas desviaron su remate desde la frontal del área. Tras esos dos intentos, el partido volvió a entrar en una fase de mucha lucha y poco fútbol, lejos de las áreas. Pero cada vez que el Málaga se aproximaba se respiraba peligro. Así, de forma consecutiva, Escassi taponó un disparo de Adrián dentro del área y Renato soltó una volea que se marchó desviada por poco tras un intento de Seleznov que bloqueó Carlos Gutiérrez. Y respondió el Numancia, con un cabezazo de Diamanka por encima del larguero. En el minuto 40 llegó el gol del Numancia. Un gran centro de Ganea desde la izquierda lo remató de cabeza al palo, pero muy atento al rechace, llegando desde detrás, Diamanka empalmó el balón a la red. Hasta el descanso el Numancia gestionó la renta y evitó los envites malagueños.

Hubo movimiento en los banquillos en el descanso. Luis Valcarce sustituyó a Ganea en el Numancia, un lateral izquierdo por otro, mientras que en el Málaga fueron dos los cambios, ofensivo, Iván Alejo y Blanco Leschuk, por Mula y Bare, extremo por extremo y delantero por mediocentro, retrasando a Adrián a la medular junto a N’Diaye. Le resultó a Muñiz, porque enseguida en una internada de Alejo con centro al área tuvo que desviar Nacho el balón ante la llegada de Renato, y poco después era Ricca el que remataba de cabeza en un córner logrando el empate, en el 60'. En otra llegada, Juan Carlos tuvo que salir a los pies de Seleznov en el área chica. Le costó al Numancia estirarse y llegar al área rival. Cuando lo hizo fue con un gran centro de Nacho que David Rodríguez cabeceó bien, pero centrado y a las manos de Munir. Nacho, desde su lateral diestro, era el que más percutía ganando línea de fondo en más de una ocasión. Poco a poco el Numancia ganaba metros, apretando la salida de balón visitante y merodeando el área de Munir. El portero malaguista, ex del cuadro soriano, sacó una mano prodigiosa para despejar a córner un cabezazo de Higinio, que acababa de saltar al campo. A quince del final el partido empezó a abrirse, poco a poco. Un acercamiento por cada equipo, un remate de Renato que atrapa Juan Carlos en el área local, y otro de David Rodríguez que repele la defensa malacitana. Nacho cayó en el área visitante, el árbitro no pito nada y poco después se montó una tangana en la banda, con enfrentamiento entre Higinio y N’Diaye, que se saldó con sendas amarillas. Se calentaba el choque. Fran Villalba estrelló el balón en el larguero con un lanzamiento de falta desde la frontal. Convertido el duelo en un correcalles, el Numancia tuvo varias llegadas de Yeboah por la derecha, pero el ghanés no estuvo inspirado y la zaga andaluza se mantuvo firme. Diamanka pidió otro penalti por un posible agarrón, pero tampoco accedió el colegiado. Los de López Garai querían y merecían, pero el premio no llegó.