Injusta derrota del Talavera

No mereció perder el Talavera en su visita al campo del Ibiza (1-0) en un partido muy igualado que se decidió a favor del conjunto ibicenco mediada la segunda parte con un gol que llegó- no podía ser de otra forma- en una jugada a balón parado. A los 64 minutos de partido Bonilla anotaba el único gol del partido tras el lanzamiento de un libre directo que se colaba junto al palo izquierdo de la portería de un Talavera que en ese momento rompía con esa racha de tres partidos consecutivos con portería a cero. A partir del gol del equipo de Pablo Alfaro el Talavera metió en su campo al Ibiza y tuvo ocasiones para poner las tablas y antes para haberse adelantado en el marcador. Ocasiones que no pudo o supo aprovechar porque- entre otras cosas- tenia fuera del equipo por lesión a los dos jugadores- Molinero y Oca- que más veces han visto portería. Molinero suma 8 goles y Alberto Oca 6.

A falta de 9 jornadas para que termine la liga en 2ª”B”- 27 puntos por disputar- el Talavera sigue manteniendo una renta de puntos considerable con la zona roja de la clasificación. El equipo de Fran Alcoy tiene una renta de 6 puntos con ese puesto de promoción de permanencia y 8 con los puestos de descenso.

En la próxima jornada el CF Talavera recibirá en ‘El Prado’ a El Ejido (18º con 28 puntos). Equipo al que derrotó por 0-1 en la primera vuelta del campeonato. Partido que se lo perderá Nandi expulsado en Ibiza por dos tarjetas amarillas.