Anoche, a las doce en punto, mis hijos me felicitaron como cada Día del Padre. Javi tiene 24 años y Sergio 20 y todavía conservo manualidades hechas por ellos en el colegio con letras de caligrafía y un "Felicidades papá" que siempre me supo a gloria: dibujos, plastilinas secas y cartulinas de colores recortadas con tijeras sin punta.

El tiempo se me ha esfumado luchando por mis hijos, al igual que cualquier padre de los que ahora me escuchan, y cuanto más hombres se han hecho mis niños, más admiración, amor y respeto he sentido por el hombre que me hizo.

Yo soy el hijo de Eduardo, de Eduardo "El Guardia", el padre que enseñó a todos mis hermanos y a mí a ser padres ejerciendo de padre.

El próximo viernes hará dos meses que Eduardo voló. Hoy, dolorido por tu ausencia, mi día es tu día, "Felicidades, papá". Ojalá, llegado el momento, mis hijos me recuerden con la misma devoción con la que yo recuerdo cada día a su abuelo. Feliz Día del Padre