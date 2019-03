Denuncian promesas con fecha de caducidad

Un nuevo retraso planea sobre los tramos más polémicos de la Autovía del Duero tal y como alerta Ciudadanos. Su procurador en las Cortes de Castilla y León José Ignacio Delgado advierte de que solo restan nueve meses de los seis años de vigencia que tiene la licencia ambiental concedida para los dos tramos que unen Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero, que caducará el próximo mes de diciembre si en este tiempo no han comenzado las obras. Se da la circunstancia de que al no haber sido aprobados los presupuestos presentados por el actual gobierno de la nación para este ejercicio dichos tramos no están dotados económicamente, pese a que el borrador de cuentas rechazado por el parlamento preveía siete millones de euros para iniciar estos trabajos. Dada la experiencia de más de veinte años desde que se prometió esta autovía Delgado sospecha que se producirá un nuevo episodio de incumplimientos y retrasos

El procurador de la formación naranja advierte de que este nuevo retraso podría ser aprovechado por los grupos y entidades que se oponen al trazado aprobado para estos tramos de la autovía, una oposición por cierto, liderada por su compañero de partido, el alcalde de Valbuena de Duero miembro también de Ciudadanos.