Juanjo Rodríguez: "Ha sido una victoria totalmente merecida"

El Atlético Tomelloso dio la campanada. Pocos pensaban que fuera a ser capaz de doblegar a un CD Azuqueca que se ha mostrado muy sólido a lo largo de la temporada. Y menos con el historial de partidos como visitante que atesora el conjunto auriverde esta campaña. Sin embargo, Marc Soldat apareció de la nada para darle tres puntos a su equipo y soñar con la salvación. Juanjo Rodríguez compareció en sala de prensa para compartir sus impresiones del partido con los medios de comunicación.

Juego duro: “Al final se ha notado lo que había en juego y que nosotros nos jugábamos muchísimo”.

Victoria importante: “Ha sido una victoria bastante importante y totalmente merecida en un partido en el que hemos quemado todas nuestras naves”.

Análisis del partido: “El encuentro ha transcurrido prácticamente como lo habíamos imaginado durante la semana. El CD Azuqeuca es un equipo muy dominador, que intenta controlar el partido a partir del juego, incluso más con la baja de Pancorbo porque aparecían jugadores con más movilidad. Sabíamos que nos tocaba sufrir sin balón y ha salido bien”.

Cambio tras el descanso: “Era el plan previsto durante toda la semana. Sabíamos que ellos proponen un fútbol atractivo generando superioridad por fuera, especialmente hoy, y sabíamos que si en el primer tiempo nos íbamos al ataque sus jugadores ofensivos nos iban a hacer daño. Sabíamos que veníamos a sufrir y la idea era ponerles un poco el caramelo durante el primer tiempo y dar un pequeño paso hacia delante en el segundo para que aparecieran nuestros jugadores de segunda línea y pudieran hacer daño”.

Penalti fallado: “Es de esas veces en las que durante la semana tienes la confianza de que todo va a salir bien y no me he preocupado mucho. Me ha dolido más haber fallado las dos primeras, porque tras el penalti pensé que Diego (Buitrago) iba a reaccionar con trabajo y así ha sido”.

Futuro esperanzador: “Tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir trabajando mucho y de que nos va a tocar sufrir y llevarnos hostias, pero ante ellas no nos queda otra que levantarnos”.