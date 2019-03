Edurne Portela: "A veces los lectores se ven reflejados en Matty y se asustan"

La escritora Edurne Portela ha visitado 'La Ventana Euskadi' de la Cadena SER para presentar su segunda novela 'Formas de estar lejos', después de la aclamada 'Mejor la ausencia'. En esta ocasión, Portela vuelve a escribir sobre la violencia, pero, en esta ocasión, sobre la violencia machista.

"Mi madre siempre me pregunta por qué siempre escribo sobre violencia. Uno no elige sus obsesiones. Desde que empecé mi carrera académica es un tema que siempre he investigado. Tiene que ver con la perplejidad que me causan las formas de violencia que podemos ejercer contra el otro, ya sea desde un punto de vista más estructural, político, hasta los pequeños gestos de desprecio que tenemos incluso con nuestros seres queridos", responde Portela.

Para la escritora, 'Formas de estar lejos' no tiene una intención moral ("no se juzga a los personajes"), "pero sí la de visibilizar esas violencias y hacernos más responsables para luchar contra ellas".

Para ello, Portela desestereotipa a víctima y maltratador. "Me interesaba mucho situar esta historia en un contexto que no fuera la caricatura y el estereotipo. Alicia es una mujer con una educación e inteligencia fuera de lo común y aún así no es capaz de reconocer qué es lo que le está pasando. En el caso de Matty, lo mismo. No es un mal chico. Cree que adora a su mujer, pero las formas del querer resultan dañinas", explica Portela.

La consecuencia es que muchos lectores, hombres y mujeres, se identifican con los protagonistas de la novela. "Una de las reacciones que he tenido de lectores es que, a veces, se ven reflejados en gestos de Matty y se asustan", cuenta la escritora. También, muchas mujeres. "Ves lo normalizado que está este tipo de relaciones, que dejan esas heridas", concluye.

Preguntada por el título de la novela, Portela sugiere que "hay muchas maneras de estar lejos, no es solo estar lejos de tu hogar, con un oceano por medio como le ocurre a Alicia, la protagonista de la novela. A veces estando muy cerca de una persona, puedes estar muy lejos".

Algo que explora también en esta obra es la sensación de desarraigo junto al sentimiento de culpa de quien se va de casa y deja allí a sus padres. "Es algo que inconscientememte he volcado en la novela", reconoce Portela. También, "las estructuras de la vergüenza, cómo nos afectan los ideales del amor romántico, cómo influye la soledad.. ."