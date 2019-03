El Cádiz retomó en la mañana de hoy las sesiones de trabajo tras el día de descanso de ayer en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Los amarillos son conscientes de la importancia del partido ante el Córdoba y de la necesidad de ganar para no perder comba con los de arriba.

El equipo tendrá dos bajas seguras, Machis y Vallejo ya están con la selección. El club trabaja para que el venezolano se pierda el último partido y llegue a tiempo para jugar , pero no será fácil. Seguirá siendo baja Jon Ander Garrido con una lesión muscular de la que no termina de recuperarse. Se espera que en Zaragoza, dentro de 15 días pues estar disponible para Cervera. Tampoco se ha entrenado hoy Sergio Sánchez. El central sigue con molestias que de momento no le están impidiendo jugar cada domingo.

Álvaro Cervera tendrá que hacer cambios en el once. Si todo es normal Lekic volverá a ser la referencia arriba y Jairo será titular en banda izquierda. El equipo volverá a entrenar mañana por la mañana en El Rosal.