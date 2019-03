Detenida por vender un perro por internet que nunca entregó

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Burgos a Z.M.S. de 22 años de edad, como presunta autora de un delito de estafa en la venta on line de un cachorro de perro de raza husky siberiano. Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, cuando la persona perjudicada y denunciante vio un anuncio en una conocida página de Internet en la que se vendía un cachorro de husky siberiano. Tras contactar con la vendedora, supuestamente residente en Barcelona, y llegar a un acuerdo pactaron la transacción en 400 euros, que debían ser ingresados por transferencia bancaria. Abonado el pago y tras esperar unos días ni recibió el animal, ni recuperó el dinero ni pudo volver a contactar con la vendedora que no respondía a sus llamadas. La Guardia Civil abrió una investigación que ha permitido la identificación, localización y detención de la joven, afincada en una localidad de la comarca Odra Pisuerga burgalesa, como presunta autora de un delito de estafa. Adicionalmente se ha podido conocer que no era la primera vez que incurría en hechos similares y que sobre ella recaía una orden en vigor de búsqueda y citación dimanante del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Durango. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Burgos.

La Guardia Civil resalta que ninguno de estos tipos de ilícitos on line, del orden de las estafas, timos o ventas fraudulentas, queda impune, a pesar de que equivocadamente el autor/es enmascarados bajo el supuesto y falso anonimato que proporciona Internet, así lo piensan. En el ámbito de la ciberseguridad, la Guardia Civil centra su actividad tanto en la prevención como en la persecución de los delitos cometidos en este ámbito, mostrando una preocupación permanente por adaptarse a las nuevas tecnologías y su uso. La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.