Elías Bendodo: "Si se reúnen las condiciones, no podemos decir que no"

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, asegura que el ente autonómico no puede negar la autorización de la celebración de la corrida Goyesca el 31 de agosto si el evento reúne todos los requisitos necesarios para desarrollarse. "La Junta de Andalucía es la que autoriza los festejos taurinos y si se reúnen las condiciones, no podemos decir que no", ha manifestado el popular. De esta manera rechaza la intención del Grupo Municipal Popular de Ronda que presentará una Moción Institucional en la próxima sesión plenaria para instar al ente autonómico a que no autorice la celebración de la corrida de toros.

El ex presidente de la Diputación de Málaga ha realizado estas declaraciones este lunes en un desayuno informativo organizado por el grupo ‘Joly’ donde a preguntas del director del diario ‘Málaga Hoy’, Antonio Méndez, Bendodo ha reconocido que a pesar de la intención del Grupo Municipal Popular de instar al gobierno andaluz a que no autorice la mítica corrida de toros, si la empresa solicita la realización del festejo taurino con todos condicionantes establecidos en regla, la Junta tendrá que dar luz verde a la lidia.

Elías Bendodo apela al diálogo entre el Ayuntamiento y Francisco Rivera Ordóñez aunque cree que no tendría sentido celebrar la Goyesca fuera de la semana de feria. "Tiene sentido que la Goyesca de Ronda esté dentro de la feria de Ronda como ha sido toda la vida", ha manifestado el consejero de Presidencia.

De momento no hay ninguna novedad en este asunto por lo que a día de hoy la emblemática corrida se realizará el 31 de agosto mientras que la Feria y Fiestas de Pedro Romero se desarrollará del 3 al 8 de septiembre.