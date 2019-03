Blanca Torrent: "Si la ciudadanía no confía en mí, no voy a ocupar un puesto"

Blanca Torrent defiende un “cambio” para Córdoba, ciudad a la que quiere sacar del “letargo que vive”. “Hay muchas iniciativas que necesitan apoyo, quiero que los jóvenes tengan la opción de elegir Córdoba”, asegura en Hoy por Hoy Córdoba. Ya le han dicho que la empresa privada es más ágil que la gestión pública, pero ella afirma que su condición de “mujer, madre y empresaria” son armas para “mejorar los tiempos de la administración”.

Torrent es directora general de Aceitunas Torrent pero también pertenece al comité ejecutivo de “Córdoba, ciudad, mundo” o a consejos asesores de Empresa Familiar y de Mujer, Empresa y Sociedad en Andalucía; también es la presidenta de la comisión de Mujer de CECO. Ahora asume el reto de entrar en política, como número 2 de la candidatura del popular José María Bellido.

Torrent, que se describe como “privilegiada, con trabajo y familia” reconoce el “vértigo” de la decisión tomada y augura “momentos buenos y momentos agridulces”. En su discurso, esgrime su trayectoria profesional, y reconoce que lo ha pensado: “El que diga que no lo ha pensado y ha dicho sí no está siendo muy honrado”.

Torrent ha sido tanteada por otros partidos políticos, asegura que “mi perfil ha gustado”. Pero la llamada de José María Bellido fue “la primera, la que me planteé y estudié”. “Tiene que haber una defensa clara por la igualdad”, dice, y asegura que el hecho de que Bellido la haya elegido a ella es un ejemplo de esa apuesta por la mujer.

¿Y si no gobierna el PP, se quedará Torrent como concejal? Ahí es franca: si no gobiernan no seguirá en el ayuntamiento. Literalmente dice: “Tengo que luchar en estos dos meses para que la ciudadanía confíe en mí, si fuera así me remangaré y haré malabarismos, si la ciudadanía no confía en mi persona no voy a ocupar un puesto”.