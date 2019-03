Antón Sánchez: "Sólo desde la unidad se puede vencer a Feijóo"

Anova quiere pasar página y pone la vista ya en las elecciones autonómicas. Después de que haya saltado por los aires la confluencia de en Marea y, después, el acuerdo con Esquerda Unida y Podemos, su portavoz, Anton Sánchez, quiere avanzar y empezar a trabajar en la reconstrucción de la unidad para derrotar a Feijóo.

Sin reproches a Podemos y a Izquierda Unida y sin arrepentimiento por propiciar la unidad popular que tan buenos resultados dio en los últimos años. Anova buscará su sitio en una asamblea que se va a celebrar después de las elecciones municipales, pero su actual portavoz apuesta por intentar de nuevo una alianza con la izquierda rupturista de cara a las elecciones autonómicas. En declaraciones a la SER, Antón Sánchez reconoce que se han cometido errores pero está convencido de que tan sólo desde la unidad se puede vencer a Feijoo. "A nivel general, creo que sigue teniendo sentido, ya que la gente siempre ha premiado las apuestas generosas por la unidad. Nosotros tenemos un proceso en el que la militancia reflexionará. El sentir general es que hay que corregir cosas y replantear estrategias, pero creo que no hay arrepentimientos por haber apostado por esta línea", ha dicho.

Antón Sánchez no quiere hablar de fracaso, sí asume que lo ocurrido en el seno de En Marea y el desacuerdo actual con Podemos e Izquierda Unida les pasará factura en las municipales. Asegura que Beiras asiste con disgusto al desmoronamiento de la unidad popular, y afirma que él mismo ha pensado en dimitir. "Mentiría si dijera que no", ha señalado y ha añadido que no es el único: "Creo que mucha gente que se encuentra en este papel lo ha pensado muchas veces. Creo que además estamos aquí de paso. Mi participación en política es desde que tengo uso de razón, en un lugar u otro, y creo que todo esto son etapas, y la etapa de estar en primera línea también tiene sus tiempos".

Sánchez afirma que Anova cuenta en la actualidad con 700 militantes, y rechaza emprender el camino de vuelta al BNG.