La Plataforma Salvemos Doñana confía en que Europa pida la paralización del proyecto de gas natural

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se reúne el próximo jueves, 21 de marzo, en Bruselas para votar el informe final de la delegación de eurodiputados que visitó Doñana el pasado mes de septiembre.

La Plataforma Salvemos Doñana ha presentado al informe 18 enmiendas con las que confía en que el documento sea más contundente sobre los riesgos que amenazan a Doñana, como el proyecto de gas natural, para el que piden un informe completo y no fragmentado, y el cierre de pozos ilegales así como el fin de las extracciones de agua de los acuíferos.

El colectivo considera que aporta argumentos suficientes para que el Parlamento Europeo pida al Gobierno español la paralización del proyecto gasístico.

Antonio Maíllo, portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, ha señalado que hay que dar un paso firme para "evitar que estemos ante un nuevo Castor y que la empresa exijan indemnizaciones mil millonarias por clausura del proyecto". Desde otros miembros de la plataforma se recuerda lo perjudicial de un proyecto que debería contar con un rechazo frontal desde las instituciones europeas y españolas.

Diego Rodríguez Toribio, de CGT, colectivo integrado en la plataforma, ha explicado que el gobierno central les ha contestado a una misiva enviada sobre este tema, que el Ejecutivo no contempla inversiones en gas, "por razones de política energética y transición a una economía descarbonizada".

El colectivo pide a los gobiernos central y andaluz a que "no haya cambios" en el planteamiento de no seguir adelante con el proyecto gasístico. Toribio ha subrayado que, de hecho, la Comisión Europea lo ha dejado claro: "No es posible ese almacenamiento porque es peligroso".