El Baloncesto XCD ya es segundo y se ha clasificado para el play-off (82-99)

El Baloncesto XCD ha logrado clasificarse para el play-off de ascenso a la Liga EBA y lo ha hecho tras vencer 82-99 al PMD Gibraleón, al que arrebata la segunda posición de la tabla de la Primera Nacional.

Los azulinos dominaron de principio a su rival que se mostró muy aguerrido y utilizó todas las artimañas posibles para intentar desequilibrar la balanza a su favor; ya de inicio, la táctica psicológica inicial de los onubenses consistió en negar el agua tipificada en el punto 8.4 de las bases de competición de la 1ª División Nacional, después llamada Liga Nacional 1, como si se tratara de ganar el partido por deshidratación del rival, no les funcionó y componentes del equipo jerezano se encargaron de conseguirla comprándola por su cuenta. Además, el árbitro principal J.A. Aguilar, no estuvo acertado en sus decisiones y fue muy criticado por el equipo jerezano. Desde el principio, el destino del encuentro estaba prácticamente decidido (4-16) en el minuto 4 del primer cuarto donde el Xerez dio todo un recital y mostró el verdadero potencial del equipo que empieza a salir del largo periodo de bajas y lesiones padecido. A raíz de ahí, los onubenses encontraban un resquicio para penetrar la infranqueable, hasta el minuto 4, defensa jerezana y lograban anotar con algo más de frecuencia, aunque no con eso lograban conseguir que la diferencia fuese aumentando, otro parcial de 8-11 hacía que los azulinos lograsen acabar el primer periodo con una diferencia de 15 puntos (12-27).

Resultado 1er Cuarto: 12-27

En el segundo periodo los locales se ponían las pilas y salían recortando la diferencia con un parcial de 9-5. Tras unos reajustes técnicos el equipo jerezano volvía a tomar las riendas y devolvía un parcial de 2- 9 que dejaba este cuarto prácticamente como empezó. Los onubenses parecían haber dado con la solución para cortar la sangría aunque no conseguían acercarse en el resultado debido al gran poder ofensivo mostrado por los jerezanos. Nos íbamos al descanso con BXCD 14 arriba.

Resultado 2º Cuarto: 26-25

Resultado acumulado: 38-52

Tras una tímida reacción al comienzo del tercer cuarto, donde los locales lograron acercarse a 7 puntos (55-62) de los 14 con los que se llegó al descanso (38-52), Los de Julián Martínez reaccionaron devolviendo un 0-10 aumentando la ventaja a 17 puntos y ser contrarrestado con un 7-2 para los locales. Pese a perder este periodo por 2 puntos, los xerecistas podían presumir de afrontar el último tramo del encuentro con una diferencia a favor de 12 puntos que fue la tónica del encuentro.

Resultado 3er Cuarto: 24-22

Resultado acumulado: 62-74

En el último cuarto los xerecistas se limitaron mantener el resultado, agotando las posiciones y amarrando un resultado del que en todo momento se mostró merecedor para finalizar y cerrar un partido que resultó mucho más sencillo de la batalla que se preveía a priori. Los locales intentaron recortar la diferencia por la vía rápida y llegaron a anotar 4 tiros triples en este periodo, pero el ataque de los azulinos no desfalleció e incluso aumentó la ventaja con respecto al cuarto anterior en 5 puntos, para dejar un resultado final de 17 arriba para el equipo de Jerez

Resultado 4º Cuarto: 20-25

Resultado final: 82-99

Hay que dar la enhorabuena a todos los componentes del equipo, ya que, una vez conseguido el primer objetivo de la temporada, que era amarrar la permanencia, se ha conseguido el segundo, que es conseguir matemáticamente la participación en los Play-offs por el título y posterior ascenso a Liga EBA, además de conseguir la segunda posición en la tabla una vez finalizados los partidos de la semana. Hay que hacer mención a la gran actuación en el primer partido en el que lo pudo jugar al completo, pese a no encontrarse al 100%, del alero recién llegado, Mack Johnson, que mostró unos grandes porcentajes de tiro exterior: 4 de 8 en tiros de 2 (50%), 6 de 9 en tiros triples (67%) y 4 de 4 en tiros libres (100%), así como 13 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones, consiguiendo ser el máximo anotador del encuentro con 30 puntos, seguido del pívot Rico Spikes con 25.

Dada la importancia de situarse en la mejor posición posible para tener unos cruces lo más cómodos posibles para los Play-offs, desde el club quieren repetir lo publicado en la previa del partido contra Gibraleón: Llegan dos jornadas consecutivas como local, donde se recibirá a Moguer el Domingo 24 a las 12:30, y acto seguido el derbi provincial contra Cádiz CB Gades el Sábado 30 a las 19:30, ambos en el Ruiz Mateos.